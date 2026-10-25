Azt hitték, ő lopta el a Mona Lisát – hihetetlen titkok a 145 éve született Picassóról – galéria

Pablo Picasso már egészen fiatalon kivételes érdeklődést mutatott a művészet iránt. Gyermekkorában az iskolában is szívesebben rajzolt, mint tanult. Egy történet szerint tanára még azt is megengedte neki, hogy galambot vigyen az osztályterembe, amelyet aztán újra és újra lerajzolt.

Pablo Picasso meglepő élete. Fotó: Bettmann / Bettmann

Művészi érdeklődésének kialakulásában édesapja, José Ruiz Blasco is fontos szerepet játszott. A férfi rajzot tanított, a málagai városi múzeum kurátoraként dolgozott, és maga is festett. Picasso gyakran figyelte munka közben, illetve elkísérte a múzeumba.

Hihetetlen, de Picasso mindössze nyolcéves volt, amikor elkészítette első olajfestményét, A kis sárga pikadort. A bikaviadalok iránti érdeklődését szintén édesapja alapozhatta meg, aki rendszeresen magával vitte az arénába. A mediterrán világ, a bikaviadalok és a galambok motívumai rendszeresen visszatértek alkotásaiban.

Gyermekkori tragédia kísérte végig Pablo Picasso életét

Tizenhárom éves korában súlyos veszteség érte a világhírű festőt: hétéves húga, Conchita diftériában meghalt.

A művész évtizedekkel később azt állította, hogy húga betegsége idején különös fogadalmat tett: ha a kislány életben marad, felhagy a rajzolással. A tragédia emléke később is elkísérte.