Azt hitték, ő lopta el a Mona Lisát – hihetetlen titkok a 145 éve született Picassóról – galéria

Pablo Picasso már egészen fiatalon kivételes érdeklődést mutatott a művészet iránt. Gyermekkorában az iskolában is szívesebben rajzolt, mint tanult. Egy történet szerint tanára még azt is megengedte neki, hogy galambot vigyen az osztályterembe, amelyet aztán újra és újra lerajzolt.
Művészi érdeklődésének kialakulásában édesapja, José Ruiz Blasco is fontos szerepet játszott. A férfi rajzot tanított, a málagai városi múzeum kurátoraként dolgozott, és maga is festett. Picasso gyakran figyelte munka közben, illetve elkísérte a múzeumba.
Hihetetlen, de Picasso mindössze nyolcéves volt, amikor elkészítette első olajfestményét, A kis sárga pikadort. A bikaviadalok iránti érdeklődését szintén édesapja alapozhatta meg, aki rendszeresen magával vitte az arénába. A mediterrán világ, a bikaviadalok és a galambok motívumai rendszeresen visszatértek alkotásaiban.
Gyermekkori tragédia kísérte végig Pablo Picasso életét
Tizenhárom éves korában súlyos veszteség érte a világhírű festőt: hétéves húga, Conchita diftériában meghalt.
A művész évtizedekkel később azt állította, hogy húga betegsége idején különös fogadalmat tett: ha a kislány életben marad, felhagy a rajzolással. A tragédia emléke később is elkísérte.
Tizenhárom évesen festette meg A mezítlábas lány című képét, amelyen már megjelent a későbbi alkotásaira is jellemző ülő nőalak. Ezt és az 1895-ben készült Sapkás férfi című festményét annyira nagyra tartotta, hogy későbbi otthonaiba is magával vitte.
Érdekességek Picassoról
Nem Picasso volt az eredeti neve. A világhírű festő teljes neve ugyanis így hangzott: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.
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Művésznévként édesanyja olasz eredetű családnevét választotta. A Picasso nevet különlegesebbnek és hangzatosabbnak találta.
A Mona Lisa ellopása miatt is kihallgatták
Picasso életének egyik legkülönösebb epizódja 1911-ben történt, amikor ellopták a Mona Lisát a párizsi Louvre-ból.
A nyomozás során a festő neve is felmerült, ugyanis korábban olyan szobrokat vásárolt, amelyekről később kiderült, hogy a múzeumból származtak.
Picasso a bíróságon tagadta, hogy tudott volna a műtárgyak eredetéről.
A Mona Lisa eltűnésével végül nem sikerült kapcsolatba hozni, ezért nem emeltek vádat ellene.
A valódi elkövetőt, Vincenzo Peruggiát 1913-ban fogták el, amikor megpróbálta eladni a festményt egy műkereskedőnek.