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padlás

Kacatnak hitte, pedig több százmilliós kincset rejtett a nyugdíjas férfi padlása

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Egyetlen újságcikk kellett ahhoz, hogy egy brit nyugdíjas rájöjjön, valóságos kincset őriz a padláson. A fia régi Pokémon-kártyáit 15 évig nem bolygatta, végül azonban több mint 680 millió forintnak megfelelő összeget kapott értük.
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padláspokémon kártyanyugdíjas

Egy brit nyugdíjas dekoratőr 1,56 millió fontért, vagyis nagyjából 683 millió forintért adta el Pokémon-kártyáit, amelyeket 15 éven át a padláson tárolt. Sokáig fogalma sem volt róla, mennyit érhetnek, mígnem a helyi újságban olvasott egy kártyáról, amelyért több mint 6000 fontot fizettek – írja a BBC.

padlás
Milliomos lett egy brit apa, miután eladta fia régi Pokémon-kártyáit, amelyek a padláson porosodtak. 
Fotó: Pexels

Az angol lap úgy tudja, a Surrey megyében élő férfi az 1990-es évek végén kezdett Pokémon-kártyákat vásárolni, miután a fia is rákattant a gyűjtésre és az iskolai cserélgetésre. A lapokat külön erre a célra készült mappákba rendezte, majd a padlásra száműzte őket, amikor a gyermekét már nem érdekelte a Pokémon.

Egyetlen szettért 33 millió forintot fizettek

A Ewbank’s aukciósházban az idős úr gyűjteményének mind a 42 szettjét elárverezték. Az egyikért annak idején mindössze 300 fontot fizetett, most azonban 75 ezer fontért, vagyis közel 33 millió forintért kelt el.

A legértékesebb tétel egy teljes Legendary Collection Master Set volt, benne egy közel újszerű állapotú Charizard-kártyával. 

A szakértők 15–20 ezer fontra becsülték az értékét, a licitálás végén azonban 100 ezer fontért, vagyis csaknem 44 millió forintért kelt el.

Rekordot döntött a Pokémon-kollekció

Az aukciósház több mint 30 éves történetének legsikeresebb árveréseként értékelte az eseményt, amely a brit gyűjtőkártya-piac új rekordját is jelentheti. A licitálók a világ számos pontjáról kapcsolódtak be online.

James Spooner, az Ewbank’s gyűjtőkártyákért felelős vezetője elmondta, hogy a munkatársakat is meglepte a kollekció kivételes állapota. Andrew Ewbank szerint a Pokémon iránti rajongást a nosztalgia is táplálja: 

akik gyerekként szerették meg a franchise-t, mára felnőttek, és már megengedhetik maguknak, hogy komolyabb összegeket költsenek a régi kedvenceikhez kapcsolódó gyűjtői darabokra.

A mostani eredmény az október 9-én felállított brit rekordot is felülmúlta. A londoni Stanley Gibbons aukciósház árverésén akkor 872 ezer fontért, vagyis mintegy 382 millió forintért keltek el gyűjtőkártyák.

Ewbank azt tanácsolja, hogy érdemes átnézni a padláson őrzött régi holmikat is. Egy félretett tárgy ugyanis évekkel később akár vagyonokat érhet.

Minap arról is beszámoltunk, hogy ritka Pokémon- és sportkártyák tűntek el egy kaliforniai FedEx-teherautóról, a kár legalább 963 ezer dollár.

 

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