Kacatnak hitte, pedig több százmilliós kincset rejtett a nyugdíjas férfi padlása

Egy brit nyugdíjas dekoratőr 1,56 millió fontért, vagyis nagyjából 683 millió forintért adta el Pokémon-kártyáit, amelyeket 15 éven át a padláson tárolt. Sokáig fogalma sem volt róla, mennyit érhetnek, mígnem a helyi újságban olvasott egy kártyáról, amelyért több mint 6000 fontot fizettek – írja a BBC.

Milliomos lett egy brit apa, miután eladta fia régi Pokémon-kártyáit, amelyek a padláson porosodtak.

Fotó: Pexels

Az angol lap úgy tudja, a Surrey megyében élő férfi az 1990-es évek végén kezdett Pokémon-kártyákat vásárolni, miután a fia is rákattant a gyűjtésre és az iskolai cserélgetésre. A lapokat külön erre a célra készült mappákba rendezte, majd a padlásra száműzte őket, amikor a gyermekét már nem érdekelte a Pokémon.

Egyetlen szettért 33 millió forintot fizettek

A Ewbank’s aukciósházban az idős úr gyűjteményének mind a 42 szettjét elárverezték. Az egyikért annak idején mindössze 300 fontot fizetett, most azonban 75 ezer fontért, vagyis közel 33 millió forintért kelt el.

A legértékesebb tétel egy teljes Legendary Collection Master Set volt, benne egy közel újszerű állapotú Charizard-kártyával.

A szakértők 15–20 ezer fontra becsülték az értékét, a licitálás végén azonban 100 ezer fontért, vagyis csaknem 44 millió forintért kelt el.

Rekordot döntött a Pokémon-kollekció

Az aukciósház több mint 30 éves történetének legsikeresebb árveréseként értékelte az eseményt, amely a brit gyűjtőkártya-piac új rekordját is jelentheti. A licitálók a világ számos pontjáról kapcsolódtak be online.

James Spooner, az Ewbank’s gyűjtőkártyákért felelős vezetője elmondta, hogy a munkatársakat is meglepte a kollekció kivételes állapota. Andrew Ewbank szerint a Pokémon iránti rajongást a nosztalgia is táplálja:

akik gyerekként szerették meg a franchise-t, mára felnőttek, és már megengedhetik maguknak, hogy komolyabb összegeket költsenek a régi kedvenceikhez kapcsolódó gyűjtői darabokra.

A mostani eredmény az október 9-én felállított brit rekordot is felülmúlta. A londoni Stanley Gibbons aukciósház árverésén akkor 872 ezer fontért, vagyis mintegy 382 millió forintért keltek el gyűjtőkártyák.

Ewbank azt tanácsolja, hogy érdemes átnézni a padláson őrzött régi holmikat is. Egy félretett tárgy ugyanis évekkel később akár vagyonokat érhet.