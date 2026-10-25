Kacatnak hitte, pedig több százmilliós kincset rejtett a nyugdíjas férfi padlása

Egy brit nyugdíjas dekoratőr 1,56 millió fontért, vagyis nagyjából 683 millió forintért adta el Pokémon-kártyáit, amelyeket 15 éven át a padláson tárolt. Sokáig fogalma sem volt róla, mennyit érhetnek, mígnem a helyi újságban olvasott egy kártyáról, amelyért több mint 6000 fontot fizettek – írja a BBC.
Az angol lap úgy tudja, a Surrey megyében élő férfi az 1990-es évek végén kezdett Pokémon-kártyákat vásárolni, miután a fia is rákattant a gyűjtésre és az iskolai cserélgetésre. A lapokat külön erre a célra készült mappákba rendezte, majd a padlásra száműzte őket, amikor a gyermekét már nem érdekelte a Pokémon.
Egyetlen szettért 33 millió forintot fizettek
A Ewbank’s aukciósházban az idős úr gyűjteményének mind a 42 szettjét elárverezték. Az egyikért annak idején mindössze 300 fontot fizetett, most azonban 75 ezer fontért, vagyis közel 33 millió forintért kelt el.
A legértékesebb tétel egy teljes Legendary Collection Master Set volt, benne egy közel újszerű állapotú Charizard-kártyával.
A szakértők 15–20 ezer fontra becsülték az értékét, a licitálás végén azonban 100 ezer fontért, vagyis csaknem 44 millió forintért kelt el.
Rekordot döntött a Pokémon-kollekció
Az aukciósház több mint 30 éves történetének legsikeresebb árveréseként értékelte az eseményt, amely a brit gyűjtőkártya-piac új rekordját is jelentheti. A licitálók a világ számos pontjáról kapcsolódtak be online.
James Spooner, az Ewbank’s gyűjtőkártyákért felelős vezetője elmondta, hogy a munkatársakat is meglepte a kollekció kivételes állapota. Andrew Ewbank szerint a Pokémon iránti rajongást a nosztalgia is táplálja:
akik gyerekként szerették meg a franchise-t, mára felnőttek, és már megengedhetik maguknak, hogy komolyabb összegeket költsenek a régi kedvenceikhez kapcsolódó gyűjtői darabokra.
A mostani eredmény az október 9-én felállított brit rekordot is felülmúlta. A londoni Stanley Gibbons aukciósház árverésén akkor 872 ezer fontért, vagyis mintegy 382 millió forintért keltek el gyűjtőkártyák.
Ewbank azt tanácsolja, hogy érdemes átnézni a padláson őrzött régi holmikat is. Egy félretett tárgy ugyanis évekkel később akár vagyonokat érhet.
Minap arról is beszámoltunk, hogy ritka Pokémon- és sportkártyák tűntek el egy kaliforniai FedEx-teherautóról, a kár legalább 963 ezer dollár.