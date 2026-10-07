Késes támadás történt a svéd királyi palota előtt

Fegyveres incidens történt kedd este Stockholm központjában, a svéd királyi palota előtt. A rendőrség egy rendbontó, fegyvert viselő férfiról kapott bejelentést, ezért járőröket küldött a helyszínre.

Azt kérte a palota őreitől, hogy lőjék le – tüzet nyitottak rá a rendőrök. Fotó: ATILA ALTUNTAS / ANADOLU

Késsel közelíthette meg a palota őreit, rendőrök lőttek rá

Az intézkedő rendőrök tüzet nyitottak a férfira. Susanna Rinaldo, a stockholmi rendőrség szóvivője az AFP-nek elmondta, hogy a férfit eltalálták, majd kórházba szállították. Sérülései súlyosak, de nem életveszélyesek.

A szóvivő kezdetben nem árulta el, hogy milyen fegyver volt a férfinál. Közölte, hogy a rendőrségi művelet még folyamatban van, a lakosság azonban nincs veszélyben.

Az Expressen svéd lap értesülése szerint a férfi késsel közelített a palota őreihez, majd azt kérte tőlük, hogy lőjék le. Ezt a részletet a rendőrség közleménye nem erősítette meg.

A hatóságok később bejelentették, hogy súlyos, hivatalos személy elleni fenyegetés és minősített késes bűncselekmény miatt indítottak vizsgálatot. További részleteket egyelőre nem közöltek.