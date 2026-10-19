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Palvin Barbara

Így ragyogott Palvin Barbara angyalként az évek során – galéria

52 perce
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A Victoria's Secret divatbemutatóin évről évre világhírű modellek lépnek kifutóra látványos ruhakölteményekben és angyalszárnyakkal. Palvin Barbi több mint egy évtizede debütált a márka kifutóján, azóta pedig számos alkalommal szerepelt a nagyszabású eseményen. Galériánkban felidézzük a magyar világsztár legemlékezetesebb megjelenéseit.
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Palvin BarbaraVictoria's Secret Fashion ShowkifutóNew York

Palvin Barbi 2012. november 7-én, mindössze 19 évesen lépett először a Victoria's Secret Fashion Show kifutójára New Yorkban. A magyar modell 2018. november 8-án ismét részt vett a világhírű fehérneműmárka divatbemutatóján, amelynek a New York-i Pier 94 rendezvényhelyszín adott otthont.

Palvin Barbi 2012-ben debütált a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján, NEW YORK, NY - NOVEMBER 07: Model Barbara Palvin walks the runway during the Victoria's Secret 2012 Fashion Show on November 7, 2012 in New York City. Bryan Bedder/Getty Images for SWAROVSKI ELEMENTS/AFP (Photo by Bryan Bedder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Palvin Barbi 2012-ben debütált a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján 
Fotó: BRYAN BEDDER / Getty Images via AFP

Palvin Barbi az évek során többször is visszatért a Victoria's Secret kifutójára

A magyar modell karrierjében 2019 újabb mérföldkövet jelentett, amikor a Victoria's Secret első magyar angyalává választották.

Galériánkban Palvin Barbara 2012-es debütálásától a 2026-os bemutatóig idézzük fel a modell legemlékezetesebb kifutós pillanatait.

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Galéria: Így ragyogott Palvin Barbara csodás angyalként az évek során - képek
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Palvin Barbara 2012-ben debütált a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján

 

A divatbemutató többéves szünet után, 2024. október 15-én tért vissza. A New York-i Brooklyn Navy Yard területén található Duggal Greenhouse épületében rendezett eseményen Palvin Barbara ismét kifutóra lépett. A bemutatón olyan világhírű modellek társaságában szerepelt, mint Irina Shayk, Josephine Skriver, Taylor Hill és Jasmine Tookes.

A magyar világsztár immár édesanyaként a 2026. október 18-án Los Angelesben megrendezett divatbemutatón is részt vett, tovább bővítve a márkához fűződő történetét.

 

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