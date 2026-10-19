Így ragyogott Palvin Barbara angyalként az évek során – galéria

Palvin Barbi 2012. november 7-én, mindössze 19 évesen lépett először a Victoria's Secret Fashion Show kifutójára New Yorkban. A magyar modell 2018. november 8-án ismét részt vett a világhírű fehérneműmárka divatbemutatóján, amelynek a New York-i Pier 94 rendezvényhelyszín adott otthont.

Palvin Barbi 2012-ben debütált a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján

Fotó: BRYAN BEDDER / Getty Images via AFP

Palvin Barbi az évek során többször is visszatért a Victoria's Secret kifutójára

A magyar modell karrierjében 2019 újabb mérföldkövet jelentett, amikor a Victoria's Secret első magyar angyalává választották.

Galériánkban Palvin Barbara 2012-es debütálásától a 2026-os bemutatóig idézzük fel a modell legemlékezetesebb kifutós pillanatait.