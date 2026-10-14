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betegség

Újabb csapás érte XIV. Leó pápát: bátyja is súlyos beteg

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nehéz időszakot él át XIV. Leó pápa családja: a katolikus egyházfőnél tüdőrákot állapítottak meg, bátyja pedig egy ritka, a csontvelő plazmasejtjeit érintő daganatos betegség miatt szorul kezelésre.
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betegséglouis prevostpápa

XIV. Leó pápa bátyja, Louis Prevost csontvelő plazmasejtjeit érintő daganatos betegségben (mielóma multiplex) szenved. Felesége, Deborah Prevost a CBS Newsnak elmondta, hogy férjét jelenleg egy klinikai vizsgálat keretében kezelik. A hír azután érkezett, hogy a Vatikán megerősítette: a katolikus egyházfőnél tüdőrákot diagnosztizáltak.

XIV. Leó pápa
Miközben XIV. Leó pápa a tüdőrák diagnózisával néz szembe, bátyja, Louis Prevost is komoly egészségügyi problémákkal küzd.
Fotó: ANDREA CALANDRA / AFP

Évek óta küzd a betegséggel

Louis Prevostnál 2017-ben fedezték fel a mielóma multiplexet. A 2019-es kezelés, köztük az őssejtterápia hatására hosszabb időre sikerült visszaszorítani a betegséget, ám felesége szerint három hónappal ezelőtt az kiújult. A férfit jelenleg egy helyi kórházban látják el.

Louis Prevost, brother of newly elected Pope Leo XIV, Robert Prevost, looks on outside his home in Port Charlotte, Florida, on May 9, 2025. Robert Francis Prevost became the first pope from the United States on May 8, 2025, picking the papal name Leo XIV after cardinals from around the world elected him leader of the world's 1.4 billion Catholics. Tens of thousands of people packed in St Peter's Square cheered as Prevost appeared on the balcony of St Peter's Basilica, waving with both hands, smiling and bowing. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
Súlyos betegséggel küzd XIV. Leó pápa bátyja is. Louis Prevostnál évekkel ezelőtt mielóma multiplexet diagnosztizáltak, a kór azonban a legutóbbi információk szerint három hónapja ismét kiújult.
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Deborah Prevost elárulta, hogy férje és a pápa a múlt héten beszéltek egymással. 

A család nehéz időszakon megy keresztül, de bíznak abban, hogy a katolikus egyházfő daganatos betegségét még korai stádiumban sikerült felismerni.

A pápa további kezeléséről sincs hír

A Vatikán tájékoztatása szerint a 71 éves XIV. Leó pápánál tüdő-adenokarcinómát, vagyis a tüdő mirigyhámsejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganatot állapítottak meg. A jobb tüdejéből műtéttel távolították el az elváltozást. A beavatkozást követő első éjszakája nyugodtan telt a római Gemelli-klinikán.

A szentszéki sajtóközpont egyelőre nem közölte, milyen stádiumban van a betegség, illetve átterjedt-e más szervekre. 

Arról sincs hivatalos tájékoztatás, szükség lesz-e további beavatkozásra, sugárkezelésre vagy kemoterápiára.

 

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