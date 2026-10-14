Újabb csapás érte XIV. Leó pápát: bátyja is súlyos beteg

XIV. Leó pápa bátyja, Louis Prevost csontvelő plazmasejtjeit érintő daganatos betegségben (mielóma multiplex) szenved. Felesége, Deborah Prevost a CBS Newsnak elmondta, hogy férjét jelenleg egy klinikai vizsgálat keretében kezelik. A hír azután érkezett, hogy a Vatikán megerősítette: a katolikus egyházfőnél tüdőrákot diagnosztizáltak.

Miközben XIV. Leó pápa a tüdőrák diagnózisával néz szembe, bátyja, Louis Prevost is komoly egészségügyi problémákkal küzd.

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Évek óta küzd a betegséggel

Louis Prevostnál 2017-ben fedezték fel a mielóma multiplexet. A 2019-es kezelés, köztük az őssejtterápia hatására hosszabb időre sikerült visszaszorítani a betegséget, ám felesége szerint három hónappal ezelőtt az kiújult. A férfit jelenleg egy helyi kórházban látják el.

Súlyos betegséggel küzd XIV. Leó pápa bátyja is. Louis Prevostnál évekkel ezelőtt mielóma multiplexet diagnosztizáltak, a kór azonban a legutóbbi információk szerint három hónapja ismét kiújult.

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Deborah Prevost elárulta, hogy férje és a pápa a múlt héten beszéltek egymással.

A család nehéz időszakon megy keresztül, de bíznak abban, hogy a katolikus egyházfő daganatos betegségét még korai stádiumban sikerült felismerni.

A pápa további kezeléséről sincs hír

A Vatikán tájékoztatása szerint a 71 éves XIV. Leó pápánál tüdő-adenokarcinómát, vagyis a tüdő mirigyhámsejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganatot állapítottak meg. A jobb tüdejéből műtéttel távolították el az elváltozást. A beavatkozást követő első éjszakája nyugodtan telt a római Gemelli-klinikán.

A szentszéki sajtóközpont egyelőre nem közölte, milyen stádiumban van a betegség, illetve átterjedt-e más szervekre.

Arról sincs hivatalos tájékoztatás, szükség lesz-e további beavatkozásra, sugárkezelésre vagy kemoterápiára.