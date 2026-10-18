Visszatért a Vatikánba XIV. Leó pápa: fontos bejelentést tett az állapotáról

Túl vagyok ezen a kényes szakaszon, most fokozatosan végzem majd munkámat Isten és imáitok segítségével - mondta XIV. Leó az Úrangyala-imádság után a Szent Péter téren vasárnap, ahol több ezren üdvözölték a műtéte után a Vatikánba visszatérő pápát.
A pápa hangsúlyozta, hogy a kórházban töltött napokban érezte a hívők támogatását.
Visszatért a pápa a Vatikánba
Ennek a tapasztalatnak köszönhetően közel éreztem magam mindazokhoz, akik valamilyen betegségben szenvednek vagy gyenge egészségi állapotban vannak
– tette hozzá.
A pápa szavait taps kísérte a Szent Péter téren összegyűlt hívőktől és turistáktól.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!