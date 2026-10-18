Visszatért a Vatikánba XIV. Leó pápa: fontos bejelentést tett az állapotáról

Túl vagyok ezen a kényes szakaszon, most fokozatosan végzem majd munkámat Isten és imáitok segítségével - mondta XIV. Leó az Úrangyala-imádság után a Szent Péter téren vasárnap, ahol több ezren üdvözölték a műtéte után a Vatikánba visszatérő pápát.

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A pápa hangsúlyozta, hogy a kórházban töltött napokban érezte a hívők támogatását. XIV. Leó pápa köszönti a Vatikánban, a VI. Pál-teremben összegyűlt papságot 2026. május 6-án.

Fotó: ANDREA CALANDRA / Middle East Images Visszatért a pápa a Vatikánba Ennek a tapasztalatnak köszönhetően közel éreztem magam mindazokhoz, akik valamilyen betegségben szenvednek vagy gyenge egészségi állapotban vannak – tette hozzá. A pápa szavait taps kísérte a Szent Péter téren összegyűlt hívőktől és turistáktól.

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