Lezuhant a Diadalívről, meghalt egy 22 éves férfi Franciaországban

Tragédia történt szombat délután Párizs egyik legismertebb műemlékénél. A párizsi Diadalív tetejéről lezuhant egy 22 éves férfi, aki a helyszínen életét vesztette. A francia ügyészség vizsgálatot indított a haláleset körülményeinek tisztázására. A hatóságok egyelőre nem találtak összefüggést a tragédia és az országszerte zajló tüntetések között – számolt be róla a Daily Mail.

A párizsi Diadalív tetejéről lezuhant egy 22 éves férfi

Fotó: GUILLAUME SALIGOT / AFP

A 22 éves férfi szombat délután zuhant le a mintegy 50 méter magas, Champs-Élysées végén található Diadalívről. A történteket több szemtanú is látta, akik értesítették a mentőszolgálatokat. A helyszínre érkező tűzoltók és mentők már nem tudták megmenteni a fiatalember életét, halálát 15 óra 5 perckor állapították meg.

Vizsgálják a párizsi Diadalívnél történt tragédia körülményeit

A párizsi ügyészség közlése szerint a férfi feltehetően szándékosan ugrott le az emlékműről, a haláleset pontos körülményeinek tisztázására azonban vizsgálatot indítottak.

A történteket követően a Diadalívet ideiglenesen lezárták a látogatók előtt, hogy a nyomozók elvégezhessék a szükséges helyszíni vizsgálatokat.

Erőszakos zavargások törtek ki Franciaországban A tragédia idején Franciaország-szerte nagyszabású tüntetések zajlottak a megélhetési költségek emelkedése, a közszolgáltatások helyzete és az oktatási rendszer problémái miatt. A szombati demonstrációkon a francia belügyminisztérium adatai szerint mintegy 550 ezren vettek részt, míg a szervezők 800 ezerre becsülték a résztvevők számát. A megmozdulások több városban erőszakos összecsapásokba torkolltak, a rendbontók üzleteket fosztottak ki, épületeket gyújtottak fel, és a rendőrökkel is összecsaptak. A beszámolók szerint több mint 1200 embert vettek őrizetbe.

Lángokban omlott össze egy történelmi épület

A zavargások egyik legsúlyosabb eseménye a délnyugat-franciaországi Limoges városában történt, ahol felgyújtották a történelmi városházát.

Az 1883-ban felavatott épületet szombat este maszkot viselő rendbontók támadták meg, akik betörték az ablakokat, behatoltak a városházára, majd tüzet okoztak. A lángok gyorsan átterjedtek a tetőszerkezetre, amelynek egy része összeomlott.