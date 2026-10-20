„A »fél Párizs lángokban áll« túlzás, a »nyugalom van« viszont alulbecsüli a történteket” – így foglalta össze tapasztalatait egyik megszólalónk, aki idegenvezetőként naponta több városnéző sétát tart a francia fővárosban.

Zavargások Párizsban: helyiek mondták el az Origónak, mi vár most a turistákra

Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

A másik megkérdezett Párizs egyik zöldövezeti részén él. Mint elmondta, lakókörnyezetében nyugalom van, és az elmúlt napokban a város több ismert pontján sem találkozott rendkívüli helyzettel.

„A Louvre-nál és a Champs-Élysées-n csütörtökön minden a szokásos volt, hétfő délután az Invalidusoknál jártam, szombaton pedig a városban. Semmiféle problémába nem ütköztem” – mondta.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy kizárólag a saját élményeiről tud beszámolni, és a következő napok fejleményeit még nem lehet előre látni, nem tudja, a zavargások Párizsban hova fajulnak.

„A város hatalmas, tele van turistákkal”

A zöldövezetben élő megszólalónk szerint megfelelő tájékozódással sok kellemetlenség elkerülhető.

„A város hatalmas, tele van turistákkal. Az én személyes véleményem, hogy pillanatnyilag nincs ok félelemre” – fogalmazott.

Úgy látja, a meghirdetett tüntetések helyszíneinek ismeretében meg lehet tervezni a közlekedést. A szombati demonstrációt azonban ő is az átlagosnál jóval nagyobb megmozdulásnak nevezte. Szerinte a helyzet már túlmutat az iskolások tiltakozásán, és a háttérben szélesebb társadalmi elégedetlenség húzódik.

"Itt már nem csak az iskolásokról van szó, hanem különböző szélsőséges csoportok vandálkodnak és mennek el nagyon rossz irányba".

Az idegenvezetőként dolgozó megszólalónk ugyancsak arról beszélt, hogy a zavargásokból nem lehet az egész város állapotára következtetni.

„Nemcsak a hírekből, hanem a saját napi tapasztalataimból is látom, hogy a város jelentős része a mindennapokban ugyanúgy működik.”

A Louvre környékén ezt tapasztalta az idegenvezető

Az idegenvezető október 20-án, kedden is vezetett sétát a városban. Elmondása szerint a Louvre környékén nem találkozott tüntetéssel vagy rendkívüli helyzettel.

„A múzeum épülete kívülről teljesen szabadon és zavartalanul megközelíthető volt” – számolt be.