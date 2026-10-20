Zavargások Párizsban: helyiek mondták el az Origónak, mi vár most a turistákra

„A »fél Párizs lángokban áll« túlzás, a »nyugalom van« viszont alulbecsüli a történteket” – így foglalta össze tapasztalatait egyik megszólalónk, aki idegenvezetőként naponta több városnéző sétát tart a francia fővárosban.
A másik megkérdezett Párizs egyik zöldövezeti részén él. Mint elmondta, lakókörnyezetében nyugalom van, és az elmúlt napokban a város több ismert pontján sem találkozott rendkívüli helyzettel.
„A Louvre-nál és a Champs-Élysées-n csütörtökön minden a szokásos volt, hétfő délután az Invalidusoknál jártam, szombaton pedig a városban. Semmiféle problémába nem ütköztem” – mondta.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy kizárólag a saját élményeiről tud beszámolni, és a következő napok fejleményeit még nem lehet előre látni, nem tudja, a zavargások Párizsban hova fajulnak.
„A város hatalmas, tele van turistákkal”
A zöldövezetben élő megszólalónk szerint megfelelő tájékozódással sok kellemetlenség elkerülhető.
„A város hatalmas, tele van turistákkal. Az én személyes véleményem, hogy pillanatnyilag nincs ok félelemre” – fogalmazott.
Úgy látja, a meghirdetett tüntetések helyszíneinek ismeretében meg lehet tervezni a közlekedést. A szombati demonstrációt azonban ő is az átlagosnál jóval nagyobb megmozdulásnak nevezte. Szerinte a helyzet már túlmutat az iskolások tiltakozásán, és a háttérben szélesebb társadalmi elégedetlenség húzódik.
"Itt már nem csak az iskolásokról van szó, hanem különböző szélsőséges csoportok vandálkodnak és mennek el nagyon rossz irányba".
Az idegenvezetőként dolgozó megszólalónk ugyancsak arról beszélt, hogy a zavargásokból nem lehet az egész város állapotára következtetni.
„Nemcsak a hírekből, hanem a saját napi tapasztalataimból is látom, hogy a város jelentős része a mindennapokban ugyanúgy működik.”
A Louvre környékén ezt tapasztalta az idegenvezető
Az idegenvezető október 20-án, kedden is vezetett sétát a városban. Elmondása szerint a Louvre környékén nem találkozott tüntetéssel vagy rendkívüli helyzettel.
„A múzeum épülete kívülről teljesen szabadon és zavartalanul megközelíthető volt” – számolt be.
Hozzátette: a Louvre kedden a szokásos heti rendje szerint zárva tartott. A környék megközelíthetőségét és a múzeumba való bejutást ezért külön kell kezelni. Azt azonban hozzátette, hogy abból, hogy valamelyik turistaközpontban zavartalanul lehet sétálni, még nem következik, hogy a város minden pontján ugyanez a helyzet.
Miért tüntetnek Franciaországban?
A mostani tiltakozások egyik előzménye a középiskolások szeptemberben kibontakozó mozgalma. A Le Monde összefoglalója szerint a Créteilből országossá terjedő elégedetlenségben a tanárhiány, a túlzsúfolt osztályok és a rossz állapotú iskolaépületek is szerepet játszanak. A diákok a Parcoursup felsőoktatási felvételi rendszert is bírálják, amelyet sokan stresszesnek és egyenlőtlennek tartanak.
Október 17-én az oktatási követelések a megélhetési gondok miatti tiltakozással találkoztak. A mozgósításban a sárgamellényes mozgalom ismert szereplői is részt vettek. A 2018-ban az üzemanyagárak miatt indult mozgalom neve a tüntetők által viselt láthatósági mellényre utal; követelései idővel a vásárlóerő és a társadalmi igazságosság kérdéseire is kiterjedtek.
A demonstrációkat több városban erőszak kísérte. Az AP október 20-i tudósítása szerint szombaton Franciaország-szerte legalább 2400 embert fogtak el; autókat gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki és középületeket támadtak meg. A békés tiltakozók követeléseit és a rongálók tetteit ugyanakkor külön kell kezelni.
Kijárási tilalom: két párizsi területen meghosszabbították a korlátozást
A megszólalókkal készült beszélgetések óta újabb információ jelent meg a párizsi intézkedésekről. A Sortiraparis október 20-án délután frissített, rendőrségi rendeletre hivatkozó tájékoztatása szerint a hatóságok kedd éjszakára is meghosszabbították a célzott kijárási tilalmat.
A korlátozás október 20-án 23 órától október 21-én reggel 6 óráig a République tér központi részére és a Les Halles negyed kijelölt területére vonatkozik, meghatározott kivételekkel. Több párizsi területen a be nem jelentett gyülekezéseket is korlátozták. Ezek helyhez és időponthoz kötött intézkedések, nem az egész főváros lezárását jelentik.
"Fontos ugyanakkor pontosítani azt is, hogy a francia hatóságok nem egész Párizsra vezettek be kijárási tilalmat. A kormány kifejezetten célzott, helyi intézkedéseket alkalmazott. Október 19-ről 20-ra virradó éjjel például 23 és 6 óra között kijárási tilalom volt érvényben a Place de la République központi részén és a Les Halles egy meghatározott területén. Emellett több párizsi területen korlátozták a nem bejelentett gyülekezéseket és tüntetéseket.
Ez tehát nem azt jelenti, hogy „Párizs le van zárva”. A korlátozások helyhez és időponthoz kötöttek" - mondta Szeidl Viktória.
Mire figyeljen, aki Párizsba készül?
Mindkét megszólaló beszámolójából az derül ki: a párizsi hétköznapok és a zavargások képei egyszerre lehetnek valósak, különböző helyszíneken.
Az idegenvezető szerint a turistáknak érdemes a napi helyzethez igazítaniuk az útvonalukat, tüntetések idején elkerülniük az érintett környékeket, este pedig nem belesétálniuk a tömegbe. Indulás előtt a párizsi rendőr-prefektúra tájékoztatását és a közlekedési szolgáltatók aktuális jelzéseit is célszerű ellenőrizni.
„Attól, hogy Párizs egyes pontjain komolyabb események történtek, nem következik, hogy az egész városban ugyanez a helyzet” – hangsúlyozta.