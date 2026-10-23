Parkolóőr arcába dobta a bírságot, gigabüntetést kapott szemetelésért

Az eset még 2025. november 20-án történt az angliai Penryn egyik parkolójában, de idén októberben tárgyalták a bíróságon az ügyet. Az 58 éves Stephen Lang azért kapott parkolási bírságot, mert autójával nem a kijelölt parkolóhelyen állt meg.

A sima parkolási bírság helyett most gigaösszeget kell fizetnie a férfinek - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A férfi odament a női parkolóellenőrhöz, hogy vitassa az intézkedést, majd levette a szélvédőre helyezett értesítést, és a földre dobta. Az ellenőr felvette a papírt, és visszatette az autó ablaktörlője alá.

Lang azonban ismét eltávolította az értesítést, összegyűrte, majd az ellenőr irányába hajította.

A történteket a parkoló kamerarendszere és az intézkedő nő testkamerája is rögzítette.

Szemetelés miatt indult eljárás ellene

A férfit a történtek után 250 fontos, vagyis nagyjából 110 ezer forintos bírsággal sújtották szemetelés miatt. A büntetést azonban nem fizette be, annak ellenére sem, hogy emlékeztetést kapott, és arra is figyelmeztették, hogy az ügy bíróság elé kerülhet.

Az ügyet 2026. október 14-én tárgyalta a bíróság. Lang nem jelent meg a tárgyaláson, ezért távollétében mondták ki bűnösnek szemetelés miatt – írja a Daily Mail.

A parkolási bírság helyett most több mint 2270 fontot kell fizetnie

A bíróság 250 font pénzbírságot szabott ki, emellett 1920,90 font perköltség és 100 font áldozati illeték megfizetésére kötelezte a férfit.

A teljes összeg így 2270,90 font, ami hozzávetőleg 1 millió forintnak felel meg.

A helyi önkormányzat közösségbiztonságért és közegészségügyért felelős vezetője, Thalia Marrington hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan a szemetelés és a munkájukat végző tisztviselőkkel szembeni agresszív magatartás. Azt is kijelentette, hogy nem tolerálják a munkatársaikkal szembeni ilyen viselkedést.

Videón, amint egy luxusautó ripityára tört három parkoló járművet Siófokon

A sofőr elveszítette irányítását a járműve felett, kiegyenesített egy jobbkanyart, majd a ház előtt várakozó autókba csapódott. A kamera által rögzített baleset Siófokon történt.