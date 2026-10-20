Amputálták a parlamenti képviselő lábát, akit szándékosan gázoltak el

Az orvosok amputálták egy ausztrál parlamenti képviselő lábát, miután egy férfi autójával elütötte, majd tolatni kezdett, és másodszor is elgázolta. Az esetet jelenleg terrorelhárító rendőri egységek vizsgálják.

Elvesztette egyik lábát az ausztrál parlamenti képviselő, akit szándékosan elgázoltak. Fotó: - / AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORAT

Elvesztette egyik lábát az ausztrál parlamenti képviselő

Helen Haines független képviselőn hétfő éjjel műtétet hajtottak végre, és továbbra is válságos állapotban van a Melbourne-től északra fekvő, kis vidéki településen, Wangarattában történt támadás után. Mint arról korábban beszámoltunk, a 65 éves politikust kritikus állapotban, mentőhelikopterrel szállították a kórházba.

Az ausztrál média meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Haines az elszenvedett sérülései következtében elveszítette az egyik lábát, az orvosok pedig a másik lábának megmentésén dolgoztak.

Bár a támadás indítéka egyelőre nem derült ki, Anthony Albanese miniszterelnök összefüggésbe hozta az esetet a hazai politikai közbeszéd elmérgesedett, szélsőségesen megosztott légkörével.

Egyértelmű, hogy itt szándékos cselekedetről volt szó. Nem baleset történt, nem arról van szó, hogy valaki egyszerűen megcsúszott az úton

– mondta Albanese.

A miniszterelnök szerint az első vizsgálatok arra utaltak, hogy az autó akkor ütötte el Hainest, amikor a képviselő éppen tárgyakat pakolt ki a csomagtartóból, vagy oda pakolt be.

A feltételezett elkövetőt, egy 43 éves férfit a helyszínen letartóztatták. Kedden vádat emeltek ellene súlyos sérülést okozó veszélyes vezetés, szándékos súlyos testi sértés, valamint közhivatalban lévő személy sérelmére elkövetett bántalmazás miatt. A rendőrség szerint a támadás célzottan a képviselő ellen irányulhatott - írja a Reuters.

Egy szemtanú fékezte meg a támadót

Tony Burke belügyminiszter elmondta, hogy a szemtanúk beszámolói szerint a feltételezett elkövető tolatni kezdett, és másodszor is elütötte Hainest, mielőtt egy járókelő közbelépett volna.

Az ausztrál média beszámolója szerint Ricky Jefferies a fodrászüzletéből rohant ki, és lefogta a támadót, majd elvette tőle a kését.

A férfi először azt hitte, hogy közúti baleset történt.