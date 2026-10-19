Szándékosan gázoltak el egy parlamenti képviselőt – mentőhelikopterrel szállították kórházba

Szándékosan ütötték el Helen Haines ausztrál parlamenti képviselőt hétfőn a Victoria állambeli Wangarattában található irodája előtt. A 65 éves politikus kritikus állapotban került kórházba – számolt be róla a Reuters.

Helen Haines ausztrál parlamenti képviselő kritikus állapotban került kórházba

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A támadás Melbourne-től mintegy háromórányi autóútra, északkeletre fekvő Wangarattában történt. Victoria állam rendőrsége közölte, hogy az incidens után őrizetbe vettek egy 43 éves férfit.

A független parlamenti képviselőként politizáló Helen Hainest mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A parlamenti képviselő elleni támadás ügyében a terrorizmus lehetőségét is vizsgálják

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök sajtótájékoztatóján együttérzését fejezte ki a politikus családjának és munkatársainak.

Gondolataink Helen, családja, barátai, munkatársai és közössége mellett vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban. Imádkozunk a teljes felépüléséért

– fogalmazott a kormányfő.

Albanese hangsúlyozta, hogy egyelőre túl korai lenne következtetéseket levonni a támadás indítékáról. Hozzátette ugyanakkor, hogy a terrorizmus elleni küzdelemre szakosodott nyomozócsoport is vizsgálja az őrizetbe vett férfi ügyét.

Ashley Mason, Victoria állam rendőrségének megbízott főfelügyelője közölte, hogy a lakosságot nem fenyegeti további veszély.

A parlamenti képviselő családja a politikus Facebook-oldalán közzétett közleményben mondott köszönetet a támadás után segítséget nyújtó járókelőknek, az egészségügyi dolgozóknak és a rendőröknek.

A támadás pontos körülményeit és indítékát továbbra is vizsgálják.