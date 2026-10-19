Szándékosan gázoltak el egy parlamenti képviselőt – mentőhelikopterrel szállították kórházba

Szándékosan ütötték el Helen Haines ausztrál parlamenti képviselőt hétfőn a Victoria állambeli Wangarattában található irodája előtt. A 65 éves politikus kritikus állapotban került kórházba – számolt be róla a Reuters.
A támadás Melbourne-től mintegy háromórányi autóútra, északkeletre fekvő Wangarattában történt. Victoria állam rendőrsége közölte, hogy az incidens után őrizetbe vettek egy 43 éves férfit.
A független parlamenti képviselőként politizáló Helen Hainest mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A parlamenti képviselő elleni támadás ügyében a terrorizmus lehetőségét is vizsgálják
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök sajtótájékoztatóján együttérzését fejezte ki a politikus családjának és munkatársainak.
Gondolataink Helen, családja, barátai, munkatársai és közössége mellett vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban. Imádkozunk a teljes felépüléséért
– fogalmazott a kormányfő.
Albanese hangsúlyozta, hogy egyelőre túl korai lenne következtetéseket levonni a támadás indítékáról. Hozzátette ugyanakkor, hogy a terrorizmus elleni küzdelemre szakosodott nyomozócsoport is vizsgálja az őrizetbe vett férfi ügyét.
Ashley Mason, Victoria állam rendőrségének megbízott főfelügyelője közölte, hogy a lakosságot nem fenyegeti további veszély.
A parlamenti képviselő családja a politikus Facebook-oldalán közzétett közleményben mondott köszönetet a támadás után segítséget nyújtó járókelőknek, az egészségügyi dolgozóknak és a rendőröknek.
A támadás pontos körülményeit és indítékát továbbra is vizsgálják.