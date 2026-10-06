Elképesztő összeg hevert egy ATM tetején – ezt tette a megtaláló

Nem mindennapi meglepetés érte egy texasi férfit augusztus 3-án, amikor egy Bank of America-bankautomatához érkezett. A tetején egy táskát vett észre, benne 128 514 dollárral (mintegy 42,4 millió forinttal). A megtaláló akár egyszerűen zsebre is tehette volna a pénzt, ehelyett azonban azonnal megpróbálta kideríteni, ki hagyhatta ott – írja a Dexerto.

128 ezer dollárt hagytak az ATM-en – a férfi megtalálta a pénzt, majd meglepő dolgot tett.

Fotó: Képernyőfotó/YouTube

A 37 éves, Lewisville-ben élő borbély egy másik, kisebb táskát is talált, amelyben 19 csekk volt.

Először egy közeli étteremben érdeklődött

A csomagon szereplő információk alapján úgy gondolta, hogy az összeg egy közeli Chick-fil-A étteremhez tartozhat. Bement, hogy utánajárjon, ám az üzlet vezetője közölte vele, hogy nem az övék a pénz.

A férfi ezután felhívta a 911-et, majd átadta a táskát a rendőröknek. A hatóságok megszámolták a készpénzt: összesen 128 514 dollár volt benne. Az összeg pontosan megegyezett a mellékelt banki bizonylaton szereplő számmal.

A bank dolgozói felejtették ott a pénzt

A rendőrség később kiderítette, hogy a csomag tartalma a Bank of America tulajdonát képezték.

A bankautomatát feltöltő munkatársak egyszerűen ott felejtették a táskát.

Az összeget a pénzintézet megbízásából a Brink’s kezelte.

Önmagában is ritka, hogy valaki ekkora összeget találjon. Az pedig különösen szokatlan, hogy a háttérben semmilyen bűncselekmény ne álljon.

– mondta Brook Rollins, Lewisville rendőrfőnöke.

A nyomozást végző Gina Miller szerint még soha nem találkozott hasonló esettel.

A rendőrfőnök külön megdicsérte a férfit, amiért leadta a pénzt.

Rengeteg jó ember van, aki ilyen helyzetben is a helyes utat választja

– mondta.