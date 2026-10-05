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vlagyimir putyin

Moszkva váratlan bejelentést tett a pestisjárványról

52 perce
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Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arra szólította fel az oroszokat, hogy egy esetleges pestisjárvánnyal kapcsolatban kizárólag a hivatalos tájékoztatásnak higgyenek. Az Irkutszk régióban egy nő halála után terjedtek el hírek arról, hogy tüdőpestis okozhatta a halálát, ezt azonban az orosz fogyasztóvédelmi és járványügyi hatóság nem erősítette meg.
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vlagyimir putyindmitrij peszkovkremlirkutszk

A Kreml szerint az oroszoknak nem érdemes a közösségi médiában és a sajtóban megjelenő, nem megerősített információkra támaszkodniuk az Irkutszk régióban kialakult helyzettel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője hétfőn arra kérte a lakosságot, hogy kizárólag a hivatalos tájékoztatást kövesse.

Pestis miatt terjednek a hírek Szibériában, megszólalt a Kreml
Pestis miatt terjednek a hírek Szibériában, megszólalt a Kreml Fotó: Science Photo Library via AFP

Peszkov szerint az ügyben az illetékes hatóság a Rospotrebnadzor, vagyis az orosz fogyasztóvédelmi és járványügyi szolgálat. Mint mondta, az embereknek a hatóság hivatalos közlései alapján kell tájékozódniuk, és nem szabad különböző pletykákra és találgatásokra hallgatniuk.

A lehetséges pestisjárványról azután kezdtek terjedni hírek, hogy az Irkutszk régióbeli Shelekhov városának kórházában meghalt az Irkutszki Járványügyi Kutatóintézet egyik munkatársa. Több sajtóforrás arról írt, hogy a nőnél tüdőpestis is felmerülhetett.

A Rospotrebnadzor hivatalosan azonban azt közölte, hogy a nő halálának oka „ismeretlen eredetű tüdőgyulladás” volt. Pestisfertőzést a hatóság nem erősített meg.

A bizonytalanságot tovább növelte, hogy Shelekhov hatóságai október 3-án arra kérték a lakosságot, hogy egyelőre ne utazzanak a városba. Az üzenetet rövid időn belül törölték, ami újabb találgatásokhoz vezetett.

Október 4-én a People of Baikal című kiadvány arról számolt be, hogy több irkutszki kórházat karantén alá helyeztek. Az értesülést azonban nem erősítették meg, de nem is cáfolták, így az információ tovább táplálta az esetleges pestisjárványról szóló híreszteléseket.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió hatóságai is tudnak az Irkutszk régióban felmerült lehetséges pestisesetről, és közölték, hogy szorosan figyelemmel követik a helyzet alakulását.

A Kreml ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az orosz lakosságnak a Rospotrebnadzor hivatalos tájékoztatását kell követnie. Egyelőre nincs hivatalos megerősítés arról, hogy pestisjárvány tört volna ki az Irkutszk régióban.

 

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