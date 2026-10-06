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Megszólalt a WHO: részletek érkeztek a pestisjárványról

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Új fejlemény érkezett az Irkutszkban terjedő pestisjárványról szóló híresztelések ügyében. Az orosz hatóságok a WHO-nak azt közölték, hogy a szibériai városban egyetlen pestises esetet sem regisztráltak, miközben továbbra sem tisztázott, hogy a múlt héten elhunyt laboratóriumi dolgozónál kizárták-e a betegséget.
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oroszpestisoroszország

A pestisről szóló hírek azt követően kezdtek terjedni, hogy egy Irkutszkban működő pestiskutató intézet laboratóriumi dolgozója a múlt héten meghalt. A nő halálával kapcsolatban felmerült, hogy tüdőpestis okozhatta a megbetegedését, az orosz hatóságok azonban korábban azt közölték, hogy a halál okaként egyelőre ismeretlen eredetű tüdőgyulladást állapítottak meg.

Pestis: Oroszország a WHO-nak is közölte, nincs eset a szibériai városban
Pestis: Oroszország a WHO-nak is közölte, nincs eset a szibériai városban Fotó: Science Photo Library via AFP

A WHO kedden újabb tájékoztatást kapott az orosz hatóságoktól. Az ENSZ egészségügyi szervezetének genfi sajtótájékoztatóján Christian Lindmeier, a WHO szóvivője ismertette az orosz választ, amely szerint az Oroszországi Föderációban, Irkutszk városában nem regisztráltak pestises esetet.

Az orosz hatóságok arról is tájékoztatták a WHO-t, hogy azonosították az elhunyt laboratóriumi dolgozóval kapcsolatba került személyeket. A közlés szerint a veszélyes fertőző kórokozókra elvégzett vizsgálatok eredményei negatívak lettek.

Ugyanakkor továbbra sem világos, hogy ezek a vizsgálatok az elhunyt laboratóriumi dolgozóra is kiterjedtek-e, és így kizárható-e nála a pestis. A Reuters szerint ezt egyelőre nem sikerült egyértelműen megállapítani. Az orosz diplomáciai képviselet a genfi ENSZ-nél nem válaszolt azonnal a hírügynökség megkeresésére.

A WHO korábban úgy ítélte meg, hogy a pestis jelentette kockázat a lakosság többi részére nézve alacsony. A szervezet ugyanakkor az ügy tisztázása érdekében információkat kért Oroszországtól, amelynek a nemzetközi egészségügyi szabályok alapján 24 órán belül válaszolnia kell az ilyen megkeresésekre.

Az Irkutszk körül kialakult helyzet miatt az elmúlt napokban több, egymásnak ellentmondó információ is napvilágot látott. A hivatalos orosz tájékoztatás egyelőre nem erősítette meg, hogy pestisjárvány alakult volna ki a térségben, miközben az elhunyt laboratóriumi dolgozó halálának pontos körülményei továbbra sem teljesen tisztázottak.

 

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