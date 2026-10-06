Újabb ember halhatott meg pestisben Oroszországban, a hatóság szerint még sincs járvány

Egy második, feltételezhetően pestishez köthető halálesetről számolt be az orosz sajtó. A beteg állítólag az Irkutszki terület egyik kórházában halt meg, az értesülést azonban hivatalosan nem erősítették meg.

Pestis tombol Oroszországban? Fotó: Science Photo Library via AFP

Pestisben halhatott meg egy ember Irkutszkban, a hatóságok tagadják a járványt

A The Insider független orosz lap szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arra kérte a lakosságot, hogy kizárólag a Rospotrebnadzor közegészségügyi hatóság tájékoztatására hagyatkozzon, és ne higgyen a különféle pletykáknak és találgatásoknak.

Közben több, az állítólagos pestises esetekkel foglalkozó cikk is eltűnt az internetről.

A beszámoló szerint az orosz Ötös Csatorna és a Kommerszant anyagait is törölték, a REN TV pedig október 2-án mind az öt, az irkutszki esetekről szóló hírét eltávolította.

A bajkalszki városvezetés október 3-án Telegramon figyelmeztette a lakosságot, hogy a selehovi, nem hivatalosan megerősített pestises eset miatt lehetőleg ne utazzanak a városba és környékére. A bejegyzést nagyjából két órával később törölték.

A Rospotrebnadzor határozottan tagadja, hogy pestisjárvány tört volna ki. A száműzetésben működő People of Baikal ugyanakkor azt állítja, hogy a helyi orvosok nyíltan beszélnek a betegségről.

A lakosok védőruhát és maszkot viselő emberekről számoltak be, egyes gyári dolgozókat és óvodai alkalmazottakat pedig állítólag maszkviselésre utasítottak.

A pestissel kapcsolatos internetes keresések száma eközben az előző év azonos időszakához képest ötezer százalékkal emelkedett.

A félelmeket egy 28 éves laboratóriumi dolgozó, Darja Sipilova rejtélyes halála indította el. Nem hivatalos hírek szerint a nő halálos baktériumot tartalmazó kémcsövet tört össze az irkutszki pestiskutató intézetben. A Kreml tagadja, hogy laborbaleset történt volna, és azt közölte, hogy a nő ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban halt meg.