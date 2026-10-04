Pestisben halhatott meg egy laboratóriumi asszisztens: közel 200 embert helyeztek karantén alá

Közel 200 embert helyeztek orvosi megfigyelés alá a szibériai Irkutszki régió egészségügyi hatóságai, miután a feltételezések szerint egy laboratóriumi dolgozó pestisben meghalt. Irkutszk tisztviselői korábban csak „különösen veszélyes fertőzésként” jellemezték a betegséget, azonban Alekszej Cidenov, a szomszédos Burjátföld vezetője megerősítette, hogy a nő a pestis egy meg nem határozott típusában vesztette életét.

Pestisben halhatott meg a laboratóriumi asszisztens / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Pestisben halhatott meg a laboratóriumi asszisztens

Az áldozatot Darja S.-ként, az irkutszki pestisellenes intézet 28 éves alkalmazottjaként azonosították, aki éppen mintákat gyűjtött tesztelésre, amikor véletlenül eltört egy élő baktériumokat tartalmazó kémcsövet.

A nőt ezután súlyos tüdőgyulladás tüneteivel szállították kórházba Selehovban, ahol lélegeztetőgépre kapcsolták, mielőtt október 2-ra virradó éjszaka életét vesztette.

A Selehovi járási kórházat ezt követően karantén alá helyezték egy különbizottság értékelésének idejére. Úgy tudni, legalább olyan 197 embert, akik kapcsolatba kerülhettek az áldozattal, helyeztek orvosi elkülönítés alá, közülük több mint 100-at kórházi osztályokon. A hatóságok mindeközben lemondták a tervezett nyilvános rendezvényeket Irkutszkban, a bűnüldöző szervek pedig bűnügyi nyomozást indítottak halálesetet okozó esetleges egészségbiztonsági szabálysértések miatt.

Igor Kobzev, Irkutszki terület kormányzója ezalatt nyugalomra szólította fel a lakosságot, miután találkozott Anna Popovával, a Roszpotrebnadzor, az orosz fogyasztóvédelmi és közegészségügyi hatóság vezetőjével, hogy egyeztessenek a járványügyi intézkedésekről.

Minden azonosított kontaktszemélyt orvosi megfigyelés alá helyeztek. A mai napig a kontaktok nem mutatják a betegség jeleit, laboratóriumi vizsgálati eredményeik negatívak

– írta Kobzev pénteken a Telegramon, a laboratóriumi dolgozó haláláról szóló jelentéseket azonban nem említette.

A sajtóbeszámolók a feltételezett fertőzést tüdőpestisként írták le, amely a tüdőt támadja meg, és légúti cseppek útján terjedhet egyik emberről a másikra. Tsydenov a közleményében viszont nem részletezte, a pestis mely formájáról van szó - írja a Moscow Times.

Pneumonic plague outbreak hits Siberia as lab worker, 28, dies after breaking test tube and 200 people she was in contact with are put in quarantine https://t.co/50OTMeygfj — Daily Mail (@DailyMail) October 3, 2026