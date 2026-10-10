Putyinék a fekete halállal kísérletezhetnek? Súlyos gyanú merült fel Oroszországban

Egy szibériai kutatólaboratóriumban történt haláleset után felmerült a pestisbaktérium esetleges kiszabadulásának gyanúja. Az orosz hatóságok tagadják, hogy baleset vagy járvány történt volna, miközben a történelmi fekete halált okozó kórokozó veszélyeiről is újra fellángolt a vita.

Pestis Oroszországban? Laborbaleset után merült fel a fekete halál veszélye Fotó: Science Photo Library via AFP

A beszámolók szerint a 28 éves Darja Shipilova egy laboratóriumban végzett munka közben megbetegedett, miután állítólag leejtett és összetört egy pestisbaktériumot tartalmazó kémcsövet. Három nappal később, ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban meghalt. A laboratórium más dolgozóit karanténba helyezték, az orosz hatóságok azonban azt állítják, hogy nincs járvány.

A történtek nyomán olyan feltételezések is megjelentek, amelyek szerint a laboratóriumban a pestis kórokozójával folytatott kísérletek zajlottak. Egyes beszámolók azt is felvetették, hogy a baktériumot biológiai fegyver előállítására használhatják fel, ezt azonban a rendelkezésre álló információk nem bizonyítják.

Pestis: ezért veszélyes a fekete halál kórokozója

A pestis a Yersinia pestis nevű baktérium által okozott fertőző betegség. Három fő formáját különböztetik meg: a bubópestist, a vérmérgezéssel járó szeptikémiás pestist és a tüdőpestist. Utóbbi különösen veszélyes, mert a tüdőt támadja meg, és kezelés nélkül rendkívül magas a halálozási aránya.

A tüdőpestis tünetei közé tartozik a légszomj, a mellkasi fájdalom, a láz és a véres köpet. A betegség gyorsan súlyosbodhat, ezért a korai felismerés és az antibiotikumos kezelés életmentő lehet.

A bubópestis jellemzően fertőzött bolhák csípésével terjed az emberre. A tüdőpestis ezzel szemben fertőzött emberek vagy állatok légúti váladékából származó cseppek belégzésével is továbbadható, elsősorban szoros kontaktus során. A cikkben idézett szakmai magyarázat szerint a terjedéséhez általában közeli érintkezés szükséges, ezért nem ugyanúgy viselkedik, mint a koronavírus.

Léteznek pestis elleni vakcinák, de használatuk korlátozott, és a tüdőpestis megelőzésében nem tekinthetők kellően hatékonynak.