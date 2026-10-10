Putyinék a fekete halállal kísérletezhetnek? Súlyos gyanú merült fel Oroszországban

Egy szibériai kutatólaboratóriumban történt haláleset után felmerült a pestisbaktérium esetleges kiszabadulásának gyanúja. Az orosz hatóságok tagadják, hogy baleset vagy járvány történt volna, miközben a történelmi fekete halált okozó kórokozó veszélyeiről is újra fellángolt a vita.
A beszámolók szerint a 28 éves Darja Shipilova egy laboratóriumban végzett munka közben megbetegedett, miután állítólag leejtett és összetört egy pestisbaktériumot tartalmazó kémcsövet. Három nappal később, ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban meghalt. A laboratórium más dolgozóit karanténba helyezték, az orosz hatóságok azonban azt állítják, hogy nincs járvány.
A történtek nyomán olyan feltételezések is megjelentek, amelyek szerint a laboratóriumban a pestis kórokozójával folytatott kísérletek zajlottak. Egyes beszámolók azt is felvetették, hogy a baktériumot biológiai fegyver előállítására használhatják fel, ezt azonban a rendelkezésre álló információk nem bizonyítják.
Pestis: ezért veszélyes a fekete halál kórokozója
A pestis a Yersinia pestis nevű baktérium által okozott fertőző betegség. Három fő formáját különböztetik meg: a bubópestist, a vérmérgezéssel járó szeptikémiás pestist és a tüdőpestist. Utóbbi különösen veszélyes, mert a tüdőt támadja meg, és kezelés nélkül rendkívül magas a halálozási aránya.
A tüdőpestis tünetei közé tartozik a légszomj, a mellkasi fájdalom, a láz és a véres köpet. A betegség gyorsan súlyosbodhat, ezért a korai felismerés és az antibiotikumos kezelés életmentő lehet.
A bubópestis jellemzően fertőzött bolhák csípésével terjed az emberre. A tüdőpestis ezzel szemben fertőzött emberek vagy állatok légúti váladékából származó cseppek belégzésével is továbbadható, elsősorban szoros kontaktus során. A cikkben idézett szakmai magyarázat szerint a terjedéséhez általában közeli érintkezés szükséges, ezért nem ugyanúgy viselkedik, mint a koronavírus.
Léteznek pestis elleni vakcinák, de használatuk korlátozott, és a tüdőpestis megelőzésében nem tekinthetők kellően hatékonynak.
A középkori járványoktól a biológiai fegyverekig
A fekete halál a 14. században pusztított Európában, és a történészek becslései szerint több tízmillió ember halálához járult hozzá. A pestis azonban nem tűnt el: évente ma is előfordulnak emberi megbetegedések, elsősorban Afrikában. A kórokozó rágcsálókban és az őket fertőző bolhákban is jelen lehet.
A pestist a történelem során háborús célokra is megpróbálták felhasználni. A beszámolók szerint 1347-ben a mongol ostromlók fertőzött holttesteket hajítottak a krími Kaffa városába. A második világháború idején a japán hadsereg fertőzött bolhákkal végzett támadásokat Kínában, amelyek több ezer ember halálát okozták.
A hidegháború korai éveiben a Szovjetunió és az Egyesült Államok is kísérletezett a pestis fegyverként történő alkalmazásával. Nagy-Britanniában 1952-ben titkos kísérletek során állatokon vizsgálták a kórokozót Skócia partjainál.
Szakértők szerint a tüdőpestis biológiai fegyverként is szóba jöhet, ám az, hogy egy kórokozó elméletileg felhasználható ilyen célra, önmagában nem bizonyítja, hogy a szibériai laboratóriumban ilyen kísérleteket végeztek volna.