Gyászol Hollywood, meghalt a Breaking Bad és a Drót magyar származású rendezője

88 éves korában meghalt Peter Medak magyar származású filmrendező, aki Hollywoodban és az amerikai televíziózásban is jelentős karriert futott be. A Breaking Bad és a Drót című sorozatokon is dolgozó alkotó október 27-én, kedden hunyt el. Családja megerősítette a halálhírt, közlésük szerint a rendező békés körülmények között távozott. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Meghalt Peter Medak (illusztráció) Fotó: Unsplash

Meghalt Peter Medak, magyar származású filmrendező

A Magyarországon született Peter Medak 1956-ban hagyta el hazáját, majd nemzetközileg elismert filmrendezővé vált. Pályafutása során számos népszerű televíziós sorozat epizódjait rendezte, köztük a Breaking Bad, a Drót, a Dr. House, a Magnum, az Esküdt ellenségek és a Döglött akták egyes részeit.

Medak a mozivásznon is maradandót alkotott. Leghíresebb filmjei közé tartozik a The Changeling (Az elcserélt gyermek) a The Krays (A Kray fivérek). Karrierje során olyan világhírű színészekkel dolgozott együtt, mint Peter Sellers, Gary Oldman és Malcolm McDowell – írja a Daily Express.