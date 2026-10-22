Globális kiberveszélyt okozott a PHP hibája, a weboldalak 70 százaléka érintett lehet

Mint korábban megírtuk, a php2shell néven ismertté vált sérülékenységek miatt a magyar kormányzati weboldalak biztonsága is kérdésessé vált, így leállították ideiglenesen a magyarország.hu-t és több más kormányzati weboldalt. A most feltárt hibák azért különösen aggasztóak, mert a PHP-t világszerte rengeteg weboldal használja, így a rendszerek mielőbbi frissítése kulcsfontosságú a támadások megelőzésében.
Mi az a PHP, és miért használják ennyi weboldalon?
A PHP a Hypertext Preprocessor rövidítése, és egy szerveroldalon futó programozási nyelv. Az 1990-es évek elején fejlesztették ki, elsősorban dinamikus weboldalak létrehozására. Amikor valaki megnyit egy honlapot, a PHP többek között az adatbázisokból származó információk feldolgozásában és az oldal tartalmának megjelenítésében segít – írja a BBC.
A nyelvet ma is számos ismert internetes szolgáltatás használja.
Ilyen például a WordPress, a Wikipédia mögött működő MediaWiki, valamint számos webáruház és más tartalomkezelő rendszer.
A Wiz kiberbiztonsági vállalat becslése szerint
a PHP a világ weboldalainak mintegy 70 %-át működteti.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy valamennyi honlap veszélyben van: a tényleges kockázat attól is függ, hogy az adott szerveren milyen PHP-verzió fut, és telepítették-e a biztonsági javításokat.
Mit jelent a php2shell nevű biztonsági rés?
A Wiz kutatói több, a PHP alapműködését érintő sérülékenységet tártak fel. Ezeket két biztonsági azonosító alatt tartják nyilván: CVE-2026-109618 és CVE-2026-109619.
A hibák együttesen lehetőséget adhatnak arra, hogy a támadók megfelelően kialakított kérésekkel, felhasználói azonosítás nélkül kódot futtassanak az érintett szerveren.
Ez különösen veszélyes, mert a támadás nem feltétlenül egy konkrét weboldal saját programkódjának hibáját használja ki: a probléma magában a PHP futtatókörnyezetben található. Sikeres támadás esetén a behatolók hozzáférhetnek érzékeny adatokhoz, átvehetik az irányítást bizonyos szerverfolyamatok felett, vagy módosíthatják a kiszolgált weboldalak tartalmát.
Több PHP-verziót is érint a probléma
A sérülékenységek a PHP több generációjában jelen vannak, egyes érintett változatok egészen a PHP 5.4-es verziójáig nyúlnak vissza.
A PHP fejlesztői október 21-én biztonsági frissítéseket adtak ki a támogatott verziókhoz.
A javított kiadások közé tartozik
- a PHP 8.5.12,
- a 8.4.27,
- a 8.3.36
- és a 8.2.35.
A régebbi, már nem támogatott verziók esetében különösen fontos ellenőrizni, hogy elérhető-e biztonsági javítás, illetve szükség van-e újabb verzióra való átállásra.
A mesterséges intelligencia is szerepet játszott a hibák feltárásában
A kutatók mesterségesintelligencia-eszközöket is használtak a sérülékenységek feltárásához és a támadási módszerek kidolgozásához.
Az AI segítségével olyan, régóta meglévő hibák kihasználhatóságát is sikerült demonstrálni, amelyek összetett technikai lépések összehangolását igényelték.
Az eset arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia a kiberbiztonságban egyszerre jelenthet segítséget a hibák megtalálásában és kockázatot, ha a támadók használják fel a sérülékenységek kihasználására.