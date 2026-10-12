Több mint 400 éves piac égett porig - egy tűzoltó megsérült az oltásban

A francia hatóságok hétfői közleménye szerint tűz pusztította el Párizs legrégebbi fedett élelmiszerpiacát. A tűzoltók gőzerővel küzdöttek a lángokkal az éjszaka folyamán, az egyik kiérkező egység tagja könnyebb sérüléseket szenvedett oltás közben.

Tűz pusztította el Párizs legrégebbi fedett élelmiszerpiacát. Fotó: HANDOUT / Brigade des Sapeurs Pompiers de

Tűz pusztította el Párizs legrégebbi fedett élelmiszerpiacát

A Marais negyedben található Marché Couvert des Enfants Rouges 1615 óta létezik, és nevét a piac közelében lévő kórházban 1772-ig viselt árvák piros ruháiról kapta. A Food & Wine magazin idén az ötödik helyen rangsorolta a piacot az utcai ételek tekintetében világszerte

A piac teljesen megsemmisült vasárnapról hétfőre virradó éjszaka

- közölte Pierre de Bouvier tűzoltóalezredes. Elmondása szerint a fedett piac fémszerkezete belül részben összeomlott.

Egy tűzoltó könnyebb sérüléseket szenvedett a piac oltása közben. Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A központi párizsi kerület polgármestere, Ariel Weil megkönnyebbült, hogy a tüzet sikerült megfékezni, és nem terjedt tovább. Kiemelte, hogy a legrosszabbat sikerült elkerülni azzal, hogy egyetlen szomszédos épületet sem érintett a katasztrófa - írta a France24.

🔴 FLASH Paris (75) — En plein cœur du IIIe arrondissement, le Marché des Enfants Rouges, plus vieux marché couvert de la ville, classé monument historique, a été ravagé par un incendie cette nuit. 👉 « Le marché a été totalement détruit, il ne reste plus rien du marché couvert», a déclaré sur place le lieutenant-colonel Pierre de Bouvier à la presse au petit matin. (Info CNews / Le Figaro) — FranceUnie 🇫🇷 (@FranceSouvUnie) October 12, 2026

Halálos áldozatot követelt egy szentendrei háztűz

Halálos háztűz történt vasárnap délután Szentendrén, a Cseresznyés úton. A lángok megfékezésére kivonuló tűzoltók az épület átkutatása közben egy holttestet találtak.