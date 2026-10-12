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párizs

Több mint 400 éves piac égett porig - egy tűzoltó megsérült az oltásban

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Teljesen megsemmisült Párizs legrégebbi fedett élelmiszerpiaca. Az 1615 óta működő létesítmény belső szerkezete összeomlott egy tűzben, amely a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka keletkezett.
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párizspiactűztűzoltó

A francia hatóságok hétfői közleménye szerint tűz pusztította el Párizs legrégebbi fedett élelmiszerpiacát. A tűzoltók gőzerővel küzdöttek a lángokkal az éjszaka folyamán, az egyik kiérkező egység tagja könnyebb sérüléseket szenvedett oltás közben.

Tűz pusztította el Párizs legrégebbi fedett élelmiszerpiacát
Tűz pusztította el Párizs legrégebbi fedett élelmiszerpiacát. Fotó: HANDOUT / Brigade des Sapeurs Pompiers de 

Tűz pusztította el Párizs legrégebbi fedett élelmiszerpiacát

A Marais negyedben található Marché Couvert des Enfants Rouges 1615 óta létezik, és nevét a piac közelében lévő kórházban 1772-ig viselt árvák piros ruháiról kapta. A Food & Wine magazin idén az ötödik helyen rangsorolta a piacot az utcai ételek tekintetében világszerte

A piac teljesen megsemmisült vasárnapról hétfőre virradó éjszaka

- közölte Pierre de Bouvier tűzoltóalezredes. Elmondása szerint a fedett piac fémszerkezete belül részben összeomlott.

Egy tűzoltó könnyebb sérüléseket szenvedett a piac oltása közben.
Egy tűzoltó könnyebb sérüléseket szenvedett a piac oltása közben. Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A központi párizsi kerület polgármestere, Ariel Weil megkönnyebbült, hogy a tüzet sikerült megfékezni, és nem terjedt tovább. Kiemelte, hogy a legrosszabbat sikerült elkerülni azzal, hogy egyetlen szomszédos épületet sem érintett a katasztrófa - írta a France24.

Halálos áldozatot követelt egy szentendrei háztűz

Halálos háztűz történt vasárnap délután Szentendrén, a Cseresznyés úton. A lángok megfékezésére kivonuló tűzoltók az épület átkutatása közben egy holttestet találtak.

 

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