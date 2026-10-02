Megtöltött fegyvert vitt az óvodába egy hároméves kisfiú

Az eset hétfőn történt a Michigan állambeli Canton Township területén működő Childrens World Early Learning Centerben. A kisfiú kivette a tokban lévő pisztolyt a hátizsákjából, majd odaadta más gyerekeknek is.

Pisztolyt vitt az oviba egy hároméves kisfiú. Fotó: Pixabay

Rendőr szülő gyermekének táskájában találtak megtöltött pisztolyt

A megtöltött pisztoly nem sült el, így senki sem sérült meg. Az ügyészség szerint azonban csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia.

Rendkívül nyugtalanító belegondolni, mi történhetett volna

– fogalmazott Kym Worthy, Wayne megye ügyésze.

A hatóságok csütörtökön mindkét szülő ellen vádat emeltek. Egyiküket a michigani fegyvertárolási szabályok megsértésével vádolják, a másik szülő ellen pedig veszélyhelyzet előidézése miatt indult eljárás, amely az állam törvényei szerint negyedfokú gyermekbántalmazásnak minősül.

Az egyik szülő rendőrként dolgozik Detroit térségében, a pisztoly azonban nem a szolgálati fegyvere volt.

A szülők megjelentek a bíróságon, majd óvadék ellenében szabadlábra kerültek.

Michigan állam törvényei előírják, hogy a gyermekek számára hozzáférhető otthonokban a lőfegyvereket biztonságosan elzárva kell tartani. Wayne megyében 2024 óta csaknem két tucat hasonló, gyermekek fegyverhez jutásával kapcsolatos ügyet vizsgáltak.