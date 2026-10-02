Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos utalás jön pénteken, sok család számláján megjelenik az összeg

szülő

Megtöltött fegyvert vitt az óvodába egy hároméves kisfiú

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megtöltött pisztolyt vitt a hátizsákjában egy hároméves kisfiú egy Detroit környéki óvodába. A gyermek elővette a fegyvert, majd több társának is átadta, mielőtt az egyik dolgozó közbelépett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szülőmegtöltött pisztolyóvoda

Az eset hétfőn történt a Michigan állambeli Canton Township területén működő Childrens World Early Learning Centerben. A kisfiú kivette a tokban lévő pisztolyt a hátizsákjából, majd odaadta más gyerekeknek is.

fegyver, pisztoly, revolver
Pisztolyt vitt az oviba egy hároméves kisfiú. Fotó: Pixabay

Rendőr szülő gyermekének táskájában találtak megtöltött pisztolyt

A megtöltött pisztoly nem sült el, így senki sem sérült meg. Az ügyészség szerint azonban csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia.

Rendkívül nyugtalanító belegondolni, mi történhetett volna

– fogalmazott Kym Worthy, Wayne megye ügyésze.

A hatóságok csütörtökön mindkét szülő ellen vádat emeltek. Egyiküket a michigani fegyvertárolási szabályok megsértésével vádolják, a másik szülő ellen pedig veszélyhelyzet előidézése miatt indult eljárás, amely az állam törvényei szerint negyedfokú gyermekbántalmazásnak minősül.

Az egyik szülő rendőrként dolgozik Detroit térségében, a pisztoly azonban nem a szolgálati fegyvere volt. 

A szülők megjelentek a bíróságon, majd óvadék ellenében szabadlábra kerültek.

Michigan állam törvényei előírják, hogy a gyermekek számára hozzáférhető otthonokban a lőfegyvereket biztonságosan elzárva kell tartani. Wayne megyében 2024 óta csaknem két tucat hasonló, gyermekek fegyverhez jutásával kapcsolatos ügyet vizsgáltak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!