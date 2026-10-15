Majdnem megfojtotta a hatalmas piton a vadállatos influenszert

Mike Holston, aki The Real Tarzann néven vált ismertté a közösségi médiában, dzsúdzsucstudását próbálta összemérni egy 19 láb, vagyis csaknem 5,8 méter hosszú hálós pitonnal.

Dzsúdzsucuval próbálta legyőzni a pitont, de gyorsan bajba került. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A karját és mindkét lábát körbetekerte a piton

A piton először többször is a férfi felé kapott, Holston azonban megragadta a fejét. A kígyó ekkor azonnal megpróbálta körbetekerni a testét az influenszeren.

A felvételen látható, ahogy a piton Holston egyik karjára és mindkét lábára rátekeredik, majd egyre szorosabban fogja. A férfi ekkor figyelmeztette a kamerást, hogy egyelőre még jól van, de hamarosan komoly bajba kerülhet.

Elveszítem ezt a csatát. Most először találkoztam olyannal, akit nem tudok legyőzni

– mondta.

Amikor megkérdezték tőle, szüksége van-e segítségre, Holston még nem adta fel. A piton fejét továbbra is lefogva átfordította az állatot, majd a hátára került. Hosszabb küzdelem után végül sikerült kiszabadítania magát a kígyó szorításából.

A levegőért kapkodó influenszer a történtek után elismerte, hogy hosszú idő óta ez volt a legveszélyesebb helyzet, amelybe egy kígyóval került. Saját kék dzsúdzsucuövét kevésnek nevezte a piton „dzsungelbeli fekete övéhez” képest.