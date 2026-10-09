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Plank világrekordot döntött meg egy 61 éves nagymama – videó

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Újabb világrekordot állított fel egy 61 éves kanadai nagymama az Egyesült Államokban megrendezett idősek sportversenyén. DonnaJean Wilde öt órán keresztül tartotta a plank pozíciót, ezzel megdöntve saját korábbi rekordját. A 12 unokás nő több mint egy évtizede kezdett el foglalkozni a gyakorlattal, és már egy másik sportágban is világcsúcstartó.
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plankvilágrekordnagymama

Öt órán keresztül tartotta a plank pozíciót a 61 éves kanadai nő, DonnaJean Wilde, aki ezzel új világrekordot állított fel az Egyesült Államok Utah államában megrendezett World Senior Games versenyen. Az ötgyermekes édesanya és 12 unokás nagymama saját korábbi, 2024-ben felállított rekordját döntötte meg – számolt be róla a New York Times.

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DonnaJean Wilde ötórás plankkel állított fel új világrekordot
Fotó: WorldSeniorGames/Instagram

Wilde előző világcsúcsa 4 óra 30 perc 11 másodperc volt, amelyet most csaknem fél órával javított. 

A nagymama egy sérülés miatt kezdett plankelni

A kanadai Alberta tartományból származó, nyugdíjas tanárnő 2013-ban kezdett el rendszeresen plankelni, miután eltörte a karját. A gipsz miatt nem tudott futni vagy megszokott kardióedzéseket végezni, ezért más mozgásformát keresett.

A gyakorlatot akkor próbálta ki, amikor gyermekei családi versenyt rendeztek, hogy kiderítsék, ki képes a legtovább megtartani a plank pozíciót.

A koronavírus-járvány idején családtagjai arra biztatták, hogy próbálja ki, mennyi ideig képes kitartani a gyakorlatot. Wilde ekkor már két órán keresztül tudta megtartani a pozíciót.

A világrekord megdöntésére 2023-ban kezdett célzottan felkészülni. Edzésprogramjában a többórás plank mellett naponta több száz fekvőtámasz, súlyzós edzés, futás és függeszkedés is szerepelt.

Nem ez az egyetlen világrekordja

DonnaJean Wilde 2024-ben a női fekvőtámasz-világrekordot is megdöntötte, miután egyetlen óra alatt 1575 fekvőtámaszt teljesített.

A World Senior Gamesen elért újabb eredménye jelentős figyelmet kapott a közösségi médiában. Többen gratuláltak neki, és inspirálónak nevezték a teljesítményét.

A kanadai nő már a következő rekordkísérletét tervezi. Célja, hogy egy óra alatt legalább 1600 fekvőtámaszt végezzen el, ezzel saját korábbi világcsúcsát is megjavítva.

 

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