Baltával fejbe verte, majd felgyújtotta áldozatát a plébános

A radomi kerületi bíróságon megkezdődött Mirosław M. volt plébános büntetőpere. A papra bűnössége megállapítása esetén legalább 15 év szabadságvesztés, de akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat.

Életfogytiglant is kaphat a hajléktalan férfi megölésével vádolt plébános.

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Beismerte ismerőse megölését a lengyel plébános

A vádirat hátterében egy ingatlan adományozásáról szóló megállapodás áll. Anatol C. korábban Mirosław M.-nek, a przypki plébánia akkori vezetőjének adta az ingatlant, cserébe pedig azt várta, hogy a pap segítsen neki megfelelő lakhatást találni.

A nyomozók szerint a sikertelen próbálkozások miatt egyre súlyosabbá vált a konfliktus. A plébános állítólag megelégelte, hogy ismerőse folyamatosan az elvárásainak megfelelő lakást követelt tőle.

A gyilkosság 2025 júliusában történt a mazóviai Lasopolban.

Az ügyészség szerint a vádlott többször baltával fejbe ütötte a férfit, majd gyúlékony folyadékkal leöntötte és felgyújtotta a testét.

A lángokra egy kerékpáros figyelt fel. A közelben látott egy terepjárót is, amely váratlanul, tompított világítás nélkül hajtott el. A rendszám alapján a nyomozók azonosították a jármű tulajdonosát, a papot pedig később a plébánián fogták el.

Mirosław M.-et egy három héttel korábbi emberölési kísérlettel is megvádolták.

A nyomozás szerint akkor egy földúton arra kérte Anatol C.-t, hogy vizsgálja meg az autó motorját, majd amikor lehajolt, nagy erejű ütést mért a fejére. Egy közelben megjelenő traktoros miatt azonban megszakíthatta a támadást, a sérültet pedig a plébániára vitte és mentőt hívott hozzá.

A pap állítólag azt mondta, hogy a férfit véletlenül az autó csomagtérajtaja ütötte meg, az ügyészségi kísérlet azonban kizárta ezt a változatot. A nyomozók szerint már ekkor is azt a baltát használhatta, amelyet az autó csomagtartójában tartott.

A volt plébános a rendőrségi kihallgatásán beismerte Anatol C. megölését, és arra hivatkozott, hogy előtte összevesztek. A pszichiátriai vizsgálat szerint nem szenvedett mentális betegségben, beszámítható, így felelősségre vonható.