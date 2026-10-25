Csak egy apró szúrást érzett a lábán, másnapra rémálommá vált a nyugdíjas férfi élete

Egy 73 éves nyugdíjas férfi lába görögdinnye méretűre duzzadt, miután megcsípte Nagy-Britannia egyik legmérgezőbbnek tartott pókja. Glenn Priestley elviselhetetlen fájdalmakat szenvedett, és két hetet töltött kórházban, miután egy nemes álfekete özvegy megcsípte.
A pókcsípés enyhe tűszúrásnak érződött, aztán minden rosszra fordult
Glenn először apró tűszúrásszerű érzést tapasztalt a bal lába hátsó részén, miközben néhai édesanyja házában végzett felújítási munkálatokat. A nyugdíjas ingatlanközvetítő eleinte nem tulajdonított különösebb jelentőséget a dolognak, ám másnapra a lába kerülete elérte a 38 centimétert.
A Lancashire megyei Blackpoolban élő férfi felkereste háziorvosát, aki később azt mondta neki, hogy valószínűleg egy álfekete özvegy csípte meg. Glenn ezt követően 18 napot töltött a kórházban, miközben a pókcsípés következményeiből lábadozott.
A lábam nagy részén hólyagok jelentek meg, bevérzett, majd pörkösödni kezdett. Borzalmas látvány volt. Azt hiszem, jól hangzik elmondani, hogy megcsípett egy álfekete özvegy, de azért nem szeretném rendszeresen átélni ezt
– mondta Glenn, aki csaknem egy hónapig kerekesszékhez volt kötve.
Az amatőr színészként is tevékenykedő férfit szeptember 16-án érte a csípés. Éppen édesanyja házának padlásán tartózkodott, amikor felvett egy takarót a földről. Glenn elmondása szerint néhány órával korábban észrevett egy közepes méretű, barna pókot, amint felfelé mászott a padlás falán, de nem foglalkozott vele, mert azt hitte, egy közönséges házipók.
Glenn így idézte fel a történteket:
„Másnap már fájt a lábam járás közben, de folytattam a tervezett programomat, és elmentem két veteránrendezvényre. Amikor azonban hazaértem, már jelentős fájdalmaim voltak, és a lábam hatalmasra dagadt. Azt hittem, mindjárt szétrobban.”
Két nappal a csípés után, szeptember 18-án Glenn felkereste a helyi háziorvosát. Az orvos vérvizsgálatot végzett, amelyből kiderült, hogy a fertőzésre utaló értékei megemelkedtek. Ezután azonnal a blackpooli Victoria Kórházba küldték. Az orvosok MRI-vizsgálatot, CT-vizsgálatot, Doppler-ultrahangvizsgálatot és röntgent is végeztek, hogy kiderítsék, mi okozza a súlyos tüneteket. Glenn elmondása szerint a különböző lehetséges okok kizárása után az orvosok közölték vele, hogy úgy vélik, egy álfekete özvegy csíphette meg.
A férfi a fájdalmakról így beszélt:
A fájdalom időnként elviselhetetlen volt. Tízből kilencesre értékelném. Ez volt a legfájdalmasabb dolog, amit valaha átéltem. Sikítani akartam, de vissza kellett fognom magam. Az első kilenc napban nem tudtam letenni a lábamat a földre. Ha leengedtem, a seb környékén meginduló véráramlás miatt rendkívül erős fájdalmat éreztem.
Glenn elhagyta a kórházat, de járókeretet kell használnia, mivel a lábfeje és a lábszára még mindig duzzadt, és kötés borítja - írja a Mirror.
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