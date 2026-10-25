Csak egy apró szúrást érzett a lábán, másnapra rémálommá vált a nyugdíjas férfi élete

Egy 73 éves nyugdíjas férfi lába görögdinnye méretűre duzzadt, miután megcsípte Nagy-Britannia egyik legmérgezőbbnek tartott pókja. Glenn Priestley elviselhetetlen fájdalmakat szenvedett, és két hetet töltött kórházban, miután egy nemes álfekete özvegy megcsípte.

A férfi a pókcsípést követően kórházba került

Fotó: Pexels

A pókcsípés enyhe tűszúrásnak érződött, aztán minden rosszra fordult

Glenn először apró tűszúrásszerű érzést tapasztalt a bal lába hátsó részén, miközben néhai édesanyja házában végzett felújítási munkálatokat. A nyugdíjas ingatlanközvetítő eleinte nem tulajdonított különösebb jelentőséget a dolognak, ám másnapra a lába kerülete elérte a 38 centimétert.

A Lancashire megyei Blackpoolban élő férfi felkereste háziorvosát, aki később azt mondta neki, hogy valószínűleg egy álfekete özvegy csípte meg. Glenn ezt követően 18 napot töltött a kórházban, miközben a pókcsípés következményeiből lábadozott.

Britain's most dangerous spider strikes again: Blackpool man hospitalised after bite made his leg swell to 'the size of a watermelon' https://t.co/UddS00dieH — Daily Mail (@DailyMail) October 19, 2026

A lábam nagy részén hólyagok jelentek meg, bevérzett, majd pörkösödni kezdett. Borzalmas látvány volt. Azt hiszem, jól hangzik elmondani, hogy megcsípett egy álfekete özvegy, de azért nem szeretném rendszeresen átélni ezt

– mondta Glenn, aki csaknem egy hónapig kerekesszékhez volt kötve.

Az amatőr színészként is tevékenykedő férfit szeptember 16-án érte a csípés. Éppen édesanyja házának padlásán tartózkodott, amikor felvett egy takarót a földről. Glenn elmondása szerint néhány órával korábban észrevett egy közepes méretű, barna pókot, amint felfelé mászott a padlás falán, de nem foglalkozott vele, mert azt hitte, egy közönséges házipók.

Glenn így idézte fel a történteket:

„Másnap már fájt a lábam járás közben, de folytattam a tervezett programomat, és elmentem két veteránrendezvényre. Amikor azonban hazaértem, már jelentős fájdalmaim voltak, és a lábam hatalmasra dagadt. Azt hittem, mindjárt szétrobban.”

Két nappal a csípés után, szeptember 18-án Glenn felkereste a helyi háziorvosát. Az orvos vérvizsgálatot végzett, amelyből kiderült, hogy a fertőzésre utaló értékei megemelkedtek. Ezután azonnal a blackpooli Victoria Kórházba küldték. Az orvosok MRI-vizsgálatot, CT-vizsgálatot, Doppler-ultrahangvizsgálatot és röntgent is végeztek, hogy kiderítsék, mi okozza a súlyos tüneteket. Glenn elmondása szerint a különböző lehetséges okok kizárása után az orvosok közölték vele, hogy úgy vélik, egy álfekete özvegy csíphette meg.