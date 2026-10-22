Több mint 300 millió forintnyi Pokémon- és sportkártyát loptak el egy teherautóból

Hatalmas értékű gyűjtői kártyáknak veszett nyoma Kaliforniában. Egy feltört FedEx-teherautóból legalább 963 ezer dollár, azaz több mint 300 millió forint értékű rakományt vittek el. A zsákmányban ritka Pokémon- és sportkártyák is voltak, a tényleges kár azonban a becsült összegnél is nagyobb lehet.
Két raklapnyi értékes küldeménynek veszett nyoma
A lopás október 13-án történt a kaliforniai Santa Anában, a gyűjtői tárgyak hitelesítésével foglalkozó Professional Sports Authenticator (PSA) közelében.
A sofőr őrizetlenül hagyta a teherautót, amelyről eltűnt a zár, a tolvajok pedig két raklapnyi árut vittek el.
Egy harmadik raklapot szintén megbolygattak.
A rendőrség egyelőre 963 ezer dollárra becsüli a veszteséget, de a végleges összeg még nem ismert. Egy Boston közelében élő gyűjtő az Associated Pressnek úgy nyilatkozott, hogy
az eltulajdonított kollekció ennél jóval többet érhet.
Érvénytelenítették az ellopott kártyák tanúsítványait
A PSA anyavállalata, a Collectors érvénytelenítette az ellopott kártyák hitelesítési igazolásait, és értesítette az online piactereket, hogy figyeljenek, ha a tolvajok megpróbálják eladni a ritka, egyedi sorszámmal ellátott darabokat.
A vállalat közvetlenül felvette a kapcsolatot az érintett ügyfelekkel, és a valós piaci érték alapján kártalanítja őket.
A Collectors és a FedEx is együttműködik a rendőrséggel. A szállítócég szóvivője hangsúlyozta, hogy az ügyfelek küldeményeinek biztonsága kiemelt fontosságú számukra.