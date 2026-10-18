Prérifarkas támadhatott egy 16 hónapos kisbabára, DNS-vizsgálat indult

A prérifarkas támadása után a kisgyereket kórházba szállították, ahonnan később hazaengedték. A kaliforniai hal- és vadvédelmi hatóság nem közölte pontosan, hogyan sérült meg.

Prérifarkas támadhatott egy 16 hónapos kisgyerekre Los Angelesben. Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Veszélyes prérifarkas járta az utcákat, egy 16 hónapos gyerek sérült meg

A vadvédelmi tisztviselők még aznap este megtaláltak és elaltattak egy prérifarkast a környéken. Az állattól és a gyermektől is DNS-mintát vettek, hogy kiderüljön, kapcsolatba hozható-e az állat a sérüléssel – írta a New York Post.

A környék lakói már korábban is beszámoltak egy Wiley néven emlegetett prérifarkasról, amely állítólag gyerekeket kergetett. Egyesek azt gyanították, hogy valaki rendszeresen etette az állatot. Egyelőre nem tudni, hogy az elaltatott példány ugyanaz volt-e.