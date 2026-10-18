Prérifarkas támadhatott egy 16 hónapos kisbabára, DNS-vizsgálat indult

Egy 16 hónapos kisgyerek megsérült egy prérifarkassal történt incidensben Los Angeles Atwater Village nevű városrészében. A közelben még aznap elaltattak egy állatot, DNS-vizsgálattal próbálják megállapítani, hogy az támadt-e a gyermekre.
A prérifarkas támadása után a kisgyereket kórházba szállították, ahonnan később hazaengedték. A kaliforniai hal- és vadvédelmi hatóság nem közölte pontosan, hogyan sérült meg.
Veszélyes prérifarkas járta az utcákat, egy 16 hónapos gyerek sérült meg
A vadvédelmi tisztviselők még aznap este megtaláltak és elaltattak egy prérifarkast a környéken. Az állattól és a gyermektől is DNS-mintát vettek, hogy kiderüljön, kapcsolatba hozható-e az állat a sérüléssel – írta a New York Post.
A környék lakói már korábban is beszámoltak egy Wiley néven emlegetett prérifarkasról, amely állítólag gyerekeket kergetett. Egyesek azt gyanították, hogy valaki rendszeresen etette az állatot. Egyelőre nem tudni, hogy az elaltatott példány ugyanaz volt-e.
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