Egy Pringles-doboz lehet a végső nyughelye egy szerencsésnek, a jutalom 200 évnyi chips

Nem mindennapi ajánlattal állt elő a Pringles: aki vállalja, hogy hamvait a legendás chipses hengerbe helyezzék, kétszáz évre elegendő rágcsát nyerhet, ami talán még a feltámadásig is kitart. A Halloween alkalmából meghirdetett játék fődíja egy egyedi urna, így a legnagyobb rajongók még a túlvilágra is magukkal vihetik kedvenc nassolnivalójukat – írja a Dexerto.

A Pringles 200 évre elegendő nassolnivalót kínál annak, aki vállalja, hogy halála után hamvait a márka jellegzetes hengerében helyezzék el.

Fotó: ARNE DEDERT / AFP

Kétszáz évnyi chips a túlvilágra is

A Pringles új, „Once You Drop” kampányában a jelentkezőknek egy digitális „végrendeletet” kell aláírniuk, amelyben vállalják, hogy haláluk után hamvaikat a márka ikonikus csomagolásában helyezik örök nyugalomra.

A szerencsés nyertes egy különleges, fémből készült, személyre szabott urnát és 200 évre elegendő Pringlest kap.

A levehető fedéllel és egyedi gravírozással ellátott urna a jól ismert henger formáját idézi. A nyeremény ráadásul örökölhető: a győztes egy általa választott személyre hagyhatja a chipset, így a családi spájz még generációkon át roskadozhat a ropogtatnivalótól.

A Pringles mindig is a váratlan örömökről szólt

– mondta Mauricio Jenkins, a Mars Snacking North America márka- és tartalomfelelőse. A kampány a Halloween sötét humorát ötvözi a fiatalabb generációk abszurd történetek iránti rajongásával. A kampányt egy reklámvideóval is népszerűsítik, amelyben Dan McDonald temetkezési vállalkozó is szerepel.

A játék október 13-án indult, jelentkezni október 22-én, amerikai keleti parti idő szerint éjfélig lehet.

A nyertest sorsolással választják ki, és várhatóan október 31-én értesítik.

A részvétel ingyenes, de csak az Egyesült Államokban élő, legalább 18 éves személyek jelentkezhetnek.

A chipses doboz feltalálója már megtette

Az elsőre bizarrnak tűnő ötlet valós történeten alapul. Fredric Baur, a Pringles ikonikus hengerének megalkotója annyira büszke volt munkájára, hogy azt kérte: halála után a hamvai egy részét a saját tervezésű csomagolásban helyezzék el.

A feltaláló 2008-as halálakor családja eleget tett kérésének: a hamvak egy részét egy Pringles-dobozba tették, majd a többi földi maradványával együtt eltemették.

A Pringles Halloween alkalmából most ezt a bizarr, de valós történetet eleveníti fel. Úgy látszik, a márkánál a nassolásnak tényleg nincs határa: még a síron túl is kitart a chipsimádat.