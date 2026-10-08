Puma kóborolhat egy németországi repülőtér közelében – nagy erőkkel keresik

Helikopterrel, drónokkal és hőkamerával kerestek egy feltételezett pumát a müncheni repülőtér közelében, miután egy szemtanú ragadozó nagymacskának tűnő állatot látott a térségben. A puma jelenlétét egyelőre nem sikerült megerősíteni, a hatóságok pedig továbbra is vizsgálják a szemtanú által készített videófelvételt – számolt be róla a Focus.

A puma keresése szerdán kezdődött, de az éjszakai hőkamerás vizsgálat sem vezetett eredményre

Fotó: YouTube

Az állatot a felső-bajorországi Oberding községhez tartozó Notzinger Moos természetvédelmi területen észlelték, mindössze néhány kilométerre a müncheni repülőtértől.

Az erdingi járási hivatal szóvivője szerint a felvétel első szakértői értékelése alapján elképzelhető, hogy egy pumáról van szó, de az állat faját egyelőre nem sikerült egyértelműen azonosítani.

A rendőrség szerdán nagyszabású keresést indított a térségben. A természetvédelmi területet helikopterrel és drónokkal vizsgálták át, miközben rendőrségi járőrök a földön is kutattak az állat után.

A keresés azonban nem vezetett eredményre, a feltételezett ragadozót nem sikerült megtalálni.

A rendőrség tájékoztatása szerint a földi keresést szerdán, sötétedéskor, 19 óra körül fejezték be. Az éjszaka folyamán hőkamerás technikával is átvizsgálták a területet a levegőből, de ez sem hozott új eredményt. A rendőrség csütörtök reggel közölte, hogy a hőkamera sem mutatta ki az állat jelenlétét.

A lakosságot is figyelmeztették a feltételezett puma miatt Az erdingi járási hivatal fokozott óvatosságra szólította fel a környéken élőket. A hatóság arra kérte a lakosságot, hogy kutyáikat ne engedjék szabadon, a kisgyermekeket pedig ne hagyják felügyelet nélkül játszani. Aki meglátja az állatot, vagy információval rendelkezik annak tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse az erdingi rendőrséget.

Egyelőre az sem ismert, honnan kerülhetett a feltételezett ragadozó a térségbe. A járási hivatal tájékoztatása szerint nincs tudomásuk olyan cirkuszról, amely nagymacskákat tartana, és jelenleg a környéken vendégszerepelne.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy továbbra sem bizonyított, valóban pumát láttak-e. A szemtanú által készített videófelvétel elemzése folytatódik.