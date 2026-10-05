Feldühödött hívek ejtették foglyul a püspököt, rendőrségi tárgyalók érkeztek a templomhoz

Roman Pindel püspök azért érkezett a Szent Lőrinc-templomhoz, hogy egyeztessen a helyiekkel Józef Zborek plébános leváltásáról. A bielsko–żywieci egyházmegye közlése szerint a papot feltárt és bizonyított súlyos szabálytalanságok miatt mentették fel, de azok természetéről nem adtak tájékoztatást.

Családok és idősek is elállták a püspök útját egy lengyel faluban. (A kép illusztráció.)

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Rendőrségi tárgyalók érkeztek a templomhoz, ahol bent rekedt a püspök

A döntés ellen több száz helyi lakos tiltakozott. A hívek körbevették a templomot, elállták valamennyi kijáratát, és nem engedték távozni a püspököt. A tömeg azt skandálta:

Adjátok vissza a plébánosunkat!

A helyszíni felvételek tanúsága szerint idősek, gyermekes családok és fiatalok is részt vettek a demonstrációban. Éjfél körül rendőrségi tárgyalók érkeztek a templomhoz, hogy megpróbálják békésen rendezni a helyzetet.

A püspököt végül hajnali egy óra körül rendőri kísérettel vezették ki az épületből, majd elhagyta a helyszínt.

A népszerű plébános esetleges leváltásáról már 2024-ben elterjedtek hírek, amelyek akkor is komoly felháborodást váltottak ki. Mivel az egyházmegye nem közölte, milyen eljárás zajlott a pap ellen, a faluban különböző, hivatalosan meg nem erősített találgatások kezdtek terjedni az ügy hátteréről.