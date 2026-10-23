Dulakodás: rendőrök terítették le egy machetés rablót a McDonald'sban

A Daily Mail a nottinghamshire-i rendőrség tájékoztatása alapján azt írja, hogy Theo Gottshalkot egy 2025. szeptember 9-én elkövetett rablás miatt keresték. Az akkor 19 éves rabló azzal fenyegetett meg egy tinédzsert, hogy levágja a karját, ha nem adja át az értékeit.

Zsúfolt McDonald’sban próbált megszökni a machetés rabló.

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Hatalmas bozótvágó késsel menekült a rabló a McDonald’sban, sokkolóval állították meg

A támadó a fiatal telefonjával, karkötőjével és nyakláncával menekült el. Hat héttel később felismerték egy nottinghami buszon, majd értesítették a rendőrséget.

Az egyenruhások egy belvárosi McDonald’sig követték Gottshalkot, aki az elfogása közben ellenállt, majd megpróbált átfutni a vendégekkel teli éttermen. A rendőrségi testkamera felvételén látható, amint az egyik járőr figyelmezteti, hogy sokkolót használ, ha nem hagyja abba a küzdelmet.

A férfi végül az ajtó felé rohant, ezért az egyik rendőr használta a sokkolóját.

Amikor Gottshalk a földre esett, a nadrágjából előkerült a körülbelül 90 centiméter hosszú, piros nyelű bozótvágó kés. A fegyver megfelelt az áldozat korábbi leírásának. A rendőrök emellett több adag kannabiszt is találtak nála.

A jelenleg 20 éves férfit rablás, közterületen történő késbirtoklás és kábítószer-terjesztési szándék miatt találták bűnösnek. Két további rablást, valamint egy átalakított riasztópisztoly birtoklását is beismerte.

A birminghami bíróság október 16-án 13 éves, meghosszabbított szabadságvesztésre ítélte.