Tíz perc alatt melegebb lehet a lakás ezzel a különös módszerrel

A radiátor lamellái között az év során por, szösz és állatszőr gyűlhet össze. Ez akadályozhatja a meleg levegő áramlását, így a helyiség lassabban melegszik fel, a fűtésnek pedig többet kell dolgoznia.

Ettől az egyszerű hajszárítós trükktől melegebb lehet a radiátor. Fotó: STOCK4B-RF / Pexels

Meglepő helyen gyűlik össze a por, ezért fűthet gyengébben a radiátor

Katherine McPhillips, a Mirror újságírója szerint a radiátor tisztítása kevesebb mint tíz percet vesz igénybe. Először törülközőt helyez a radiátor alá, majd a hajszárítót a legalacsonyabb hőmérsékletre és a legerősebb légáramra állítja. A felső rácson keresztül befújt levegő a padlóra tereli a lerakódásokat.

A lehullott port ezután porszívóval lehet eltávolítani, a radiátor külsejét pedig nedves ruhával áttörölni. Az újságíró a fűtési szezon kezdete előtt, majd a hidegebb hónapokban havonta végzi el a tisztítást.