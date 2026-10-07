Szinte eltűnt a víz a Rajnából – friss fotókon a rekordalacsony vízállás

A Rajna vízállása hétfőn mindössze 40 centiméterre csökkent a kölni vízmércénél, amivel új alacsonyvízi rekord született. A korábbi mélypontot 2018-ban jegyezték fel, amikor 69 centimétert mértek – számolt be róla a Focus.

A Rajna alacsony vízállása miatt nagy kiterjedésű homokpad került felszínre a düsseldorfi kikötőben

Fotó: Northfoto / SVEN SIMON

A rendkívül alacsony vízállás már a hajózást is jelentősen befolyásolja. A folyó közepén található hajózóútban mintegy 1,51 méter mély a víz, egyes részeken azonban ennél is sekélyebb. A hétvégén a Dutch Melody nevű folyami szállodahajó is zátonyra futott Kölnnél, ahonnan egy teherhajó vontatta le.