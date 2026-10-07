Szinte eltűnt a víz a Rajnából – friss fotókon a rekordalacsony vízállás

A Rajna vízállása hétfőn mindössze 40 centiméterre csökkent a kölni vízmércénél, amivel új alacsonyvízi rekord született. A korábbi mélypontot 2018-ban jegyezték fel, amikor 69 centimétert mértek – számolt be róla a Focus.
A rendkívül alacsony vízállás már a hajózást is jelentősen befolyásolja. A folyó közepén található hajózóútban mintegy 1,51 méter mély a víz, egyes részeken azonban ennél is sekélyebb. A hétvégén a Dutch Melody nevű folyami szállodahajó is zátonyra futott Kölnnél, ahonnan egy teherhajó vontatta le.
Kölnnél jelenleg másodpercenként alig 600 köbméter víz halad át, miközben a megszokott vízhozam 1000–2000 köbméter között alakul.
A hajóforgalmat is korlátozza a Rajna alacsony vízállása
A helyzet miatt több hajójárat közlekedése is ellehetetlenült vagy korlátozottá vált. A Köln-Langel és Leverkusen-Hitdorf közötti autókomp szeptember 5. óta nem jár, a Kölnből induló városnéző hajók pedig jelenleg nem tudnak minden megszokott útvonalon közlekedni.
A Rajnához kapcsolódó Mühlarm mellékágat is súlyosan érinti az alacsony vízállás: több szabadidős és kedvtelési célú hajó rekedt a sekély vízben.
A szakemberek szerint egyelőre nem várható jelentős javulás, sőt a következő napokban Kölnnél újabb mélypontra süllyedhet a vízállás.