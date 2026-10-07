Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat Magyar Péter ügyében: kihallgatták a miniszterelnököt

Fontos

„Ezt dobjátok ki a p…csába, és álljatok neki újra” – még a tiszás influenszer is kiakadt az új katán

Rajna

Szinte eltűnt a víz a Rajnából – friss fotókon a rekordalacsony vízállás

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Rajna vízállása történelmi mélypontra süllyedt, Kölnnél mindössze 40 centimétert mértek. A rendkívül alacsony vízszint már a hajózást is jelentősen nehezíti, egyes mellékágakban pedig több szabadidős hajó is a sekély vízben vesztegel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
RajnaNémetországalacsony vízállás

A Rajna vízállása hétfőn mindössze 40 centiméterre csökkent a kölni vízmércénél, amivel új alacsonyvízi rekord született. A korábbi mélypontot 2018-ban jegyezték fel, amikor 69 centimétert mértek – számolt be róla a Focus.

A Rajna alacsony vízállása miatt nagy kiterjedésű homokpad került felszínre a düsseldorfi kikötőben
A Rajna alacsony vízállása miatt nagy kiterjedésű homokpad került felszínre a düsseldorfi kikötőben
Fotó: Northfoto / SVEN SIMON

A rendkívül alacsony vízállás már a hajózást is jelentősen befolyásolja. A folyó közepén található hajózóútban mintegy 1,51 méter mély a víz, egyes részeken azonban ennél is sekélyebb. A hétvégén a Dutch Melody nevű folyami szállodahajó is zátonyra futott Kölnnél, ahonnan egy teherhajó vontatta le.

urn:newsml:dpa.com:20090101:260928-99-790582
urn:newsml:dpa.com:20090101:260928-99-788084
urn:newsml:dpa.com:20090101:260928-99-788103
urn:newsml:dpa.com:20090101:260928-99-788122
urn:newsml:dpa.com:20090101:260921-99-713320
urn:newsml:dpa.com:20090101:260921-99-713321
Galéria: Alig van már víz a Rajnában
1/22
Alacsony vízállás a Rajnában.A düsseldorfi kikötő alacsony vízállása egy nagy homokpadot hozott felszínre

Kölnnél jelenleg másodpercenként alig 600 köbméter víz halad át, miközben a megszokott vízhozam 1000–2000 köbméter között alakul.

A hajóforgalmat is korlátozza a Rajna alacsony vízállása

A helyzet miatt több hajójárat közlekedése is ellehetetlenült vagy korlátozottá vált. A Köln-Langel és Leverkusen-Hitdorf közötti autókomp szeptember 5. óta nem jár, a Kölnből induló városnéző hajók pedig jelenleg nem tudnak minden megszokott útvonalon közlekedni.

A Rajnához kapcsolódó Mühlarm mellékágat is súlyosan érinti az alacsony vízállás: több szabadidős és kedvtelési célú hajó rekedt a sekély vízben.

A szakemberek szerint egyelőre nem várható jelentős javulás, sőt a következő napokban Kölnnél újabb mélypontra süllyedhet a vízállás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!