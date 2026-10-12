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kislány rajza

Egy hatéves kislány rajzáért 51 millió forintnyi összeget fizettek, nem véletlenül

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Nem mindennapi gyűjtői kincs került kalapács alá: egy hatéves japán kislány rajza alapján készült Pokémon-kártyáért 156 ezer dollárt fizettek.
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kislány rajzatanigucsi megupokémon

Egy hatéves kislány rajza alapján készült Pokémon-kártyáért 156 ezer dollárt, vagyis mintegy 51 millió forintot fizettek egy aukción. A különleges darab azért ér ennyit, mert rendkívül kevés készült belőle, ráadásul egy gyerekrajz ihlette – adta hírül a Dexerto

Egy hatéves japán kislány rajza nyomán született Pokémon-kártyáért 156 ezer dollárt, átszámítva mintegy 51 millió forintot fizettek.
Egy hatéves japán kislány rajza nyomán született Pokémon-kártyáért 156 ezer dollárt, átszámítva mintegy 51 millió forintot fizettek.
Fotó: Facebook

Egy hatéves kislány rajza milliókat ér

A japán Tanigucsi Megu hatévesen megnyerte a Pokémon-kártyatervező verseny óvodásoknak meghirdetett kategóriáját. Jutalmul pénzt, valamint a saját rajza alapján készült, korlátozott példányszámban kiadott kártyákból is kapott.

A 2010-ben megjelent példányon Zorua és Pikachu együtt utazik egy buszon. A gyűjtői ritkaság a Pokémon: Zoroark – Master of Illusions című animációs film bemutatójához kapcsolódott, és nem került a hagyományos kártyacsomagokba. 

A beszámolók szerint mindössze száz darab készült belőle.

Egyre többet érnek a ritka Pokémon-kártyák

A most eladott kártya a lehető legmagasabb, 10-es minősítést kapta, vagyis szinte kifogástalan állapotban maradt fenn. Az aukció szeptember 27-én zárult a Fanatics Collect oldalán.

A mostani vételár különösen meglepő a korábbi eladáshoz képest: egy ugyanolyan, szintén maximális minősítésű példányért 2023-ban 8700 dollárt fizettek. A mostani 156 ezer dolláros ár jól mutatja, milyen összegeket hajlandók áldozni a gyűjtők a különleges, nehezen beszerezhető Pokémon-kártyákért.

 

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