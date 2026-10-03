Csak egy meghúzódott izomra panaszkodott az édesapa: rendkívül ritka rák követelte az életét

Egy ikerpár, akiknek az édesapja egy ritka, százezerből mindössze két embert érintő rákban hunyt el, megosztotta a történetét, hogy felhívja a figyelmet a betegségre. Elmondásuk szerint apjuk eleinte csak izomhúzódásra panaszkodott, később tévesen refluxszal diagnosztizálták, majd több évnyi küzdelem után végül békésen, egy hospiceban távozott az élők sorából.

Éveken át küzdött a ritka rákkal egy édesapa. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Éveken át küzdött a ritka rákkal az édesapa, de már az orvosok sem tudtak mit tenni

A 30 éves Tasha és Serena Kainth Solihullból elmondták, hogy édesapjuk, Harmi, 2022 márciusában nem aggódott a hasi fájdalma miatt, de egy hónap után nem múlt el, és szokatlan fáradtságot kezdett tapasztalni. Apjuk eleinte megpróbálta elrejteni a tüneteket előlük, ugyanis szerintük nem akarta, hogy aggódjanak.

Amikor Harmi tünetei egy hónap után sem javultak, felesége, Sharan arra kérte, hogy menjen el orvoshoz, ahol vérvizsgálatot végeztettek rajta, és reflux elleni gyógyszert írtak fel neki. A vizsgálatok eredményei eleinte nem mutattak semmit, ami aggodalomra adott volna okot, de tavasszal májfunkciói kezdtek megváltozni.

Serena szerint július végére apjuk több mint 25 kilót fogyott, sárgasága volt, a vizelete barna volt, nem volt étvágya, folyamatosan csuklott, ami miatt nem tudott aludni, és még a lépcsőn sem tudott felmenni anélkül, hogy kifulladt volna.

Egész nap csak a kanapén feküdt, mert nem volt energiája megmozdulni

- tette hozzá.

Egy CT-vizsgálat után, augusztus 5-én egy telefonhívás megerősítette Harmi epeúti karcinóma diagnózisát, mindössze 59 éves volt ekkor. Ez egyfajta rák, amely az epevezetékekben található, kis csövekben, amelyek különböző szerveket kötnek össze, beleértve a májat és az epehólyagot. A fő tünetek közé tartozhat a sárgaság, a viszkető bőr, a sötétebb vizelet, az étvágytalanság, a fáradtság vagy általános rossz közérzet, a hányás, a magas láz vagy a gyomorfájás.

Csak arra emlékszem, hogy az orvos telefonon annyit mondott: "Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ez rák", aztán letette a telefont, és apa csak sírva fakadt. Hárman átöleltük, majd emlékszem, hogy azt mondtam: "Vigyázni fogunk rád, minden rendben lesz." Ekkor még nem tudtam, mi fog történni.

- idézte fel Serena.