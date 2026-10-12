A rákbeteg Amanda csak egy esküvőre vágyott, vőlegény nélkül valósította meg az álmát

Amanda Barnes 2021 októberében egy két szőlőszem nagyságú csomót fedezett fel a bal hónalja alatt. 2022 júliusában harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála. A gyógyíthatatlan mellrákkal élő nő saját esküvőt szervezett magának, mert nem akart úgy meghalni, hogy soha nem tapasztalta meg, milyen menyasszonynak lenni.

Amanda a rákbetegség ellenére sem adta fel álmait / Fotó: GoFundMe

A rákbetegséggel küzdő Amanda élete álmát váltotta valóra

Amanda jelenleg egyedülálló, de mindig is arról álmodott, hogy egyszer férjhez megy. Ezért úgy döntött, hogy menyasszonyi ruhát ölt és megünnepli a nagy napot – annak ellenére, hogy nem volt vőlegénye.

Barátai összefogtak, hogy megtalálják számára a tökéletes ruhát. Augusztus 16-án Amanda elkészíttette a haját és a sminkjét, majd 30 legközelebbi családtagjával és barátjával egy vasárnapi ebéden vett részt egy szállodában.

A brit kétgyermekes édesanyát azóta arról is tájékoztatták, hogy a rák átterjedt az agyára. Az orvosok nem tudják megmondani, mennyi ideje lehet hátra. Eredeti prognózisát már három évvel túllépte.

Amanda, aki Devonban, Totnesben vállalatvezetőként dolgozik, így fogalmazott:

Lehet, hogy nem volt vőlegényem, de ez nem számított, mert szeretetből nem volt hiány. És felvettem álmaim ruháját. Egyszerűen soha nem találtam meg a megfelelő embert, és néha nem lehet örökké várni a tökéletes körülményekre. A rák rengeteg mindent elvett tőlem, de amíg képes vagyok döntéseket hozni a saját életemről, nem akarom hagyni, hogy az élet örömeit is elvegye tőlem.

- fogalmazott. Azt is elmondta, néha minden erejére szüksége van ahhoz, hogy végigcsinálja a napot:

Soha nem dohányoztam, szinte egyáltalán nem fogyasztottam alkoholt, és nincs ismert BRCA-génmutációm, amely az öröklődő mellrákhoz kapcsolódik. Néha az ember mindent megtesz, amiről azt gondolja, hogy helyes, és mégis hihetetlenül szerencsétlenül alakulnak a dolgok.

A diagnózis előtti tünetek

Amanda a diagnózisa előtt hőhullámokat tapasztalt, valamint észrevette, hogy megduzzadt a bal melle. Másnap felkereste a háziorvosát, majd november elején ultrahangvizsgálaton vett részt egy magánkórházban. A vizsgálat eredménye normális volt, Amanda azonban továbbra is rosszul érezte magát és kimerült volt. Emiatt 2022 márciusában újabb ultrahangvizsgálaton vett részt. Ezúttal sem találtak semmi szokatlant.