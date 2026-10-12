A rákbeteg Amanda csak egy esküvőre vágyott, vőlegény nélkül valósította meg az álmát

Amanda Barnes 2021 októberében egy két szőlőszem nagyságú csomót fedezett fel a bal hónalja alatt. 2022 júliusában harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála. A gyógyíthatatlan mellrákkal élő nő saját esküvőt szervezett magának, mert nem akart úgy meghalni, hogy soha nem tapasztalta meg, milyen menyasszonynak lenni.
A rákbetegséggel küzdő Amanda élete álmát váltotta valóra
Amanda jelenleg egyedülálló, de mindig is arról álmodott, hogy egyszer férjhez megy. Ezért úgy döntött, hogy menyasszonyi ruhát ölt és megünnepli a nagy napot – annak ellenére, hogy nem volt vőlegénye.
Barátai összefogtak, hogy megtalálják számára a tökéletes ruhát. Augusztus 16-án Amanda elkészíttette a haját és a sminkjét, majd 30 legközelebbi családtagjával és barátjával egy vasárnapi ebéden vett részt egy szállodában.
A brit kétgyermekes édesanyát azóta arról is tájékoztatták, hogy a rák átterjedt az agyára. Az orvosok nem tudják megmondani, mennyi ideje lehet hátra. Eredeti prognózisát már három évvel túllépte.
Amanda, aki Devonban, Totnesben vállalatvezetőként dolgozik, így fogalmazott:
Lehet, hogy nem volt vőlegényem, de ez nem számított, mert szeretetből nem volt hiány. És felvettem álmaim ruháját. Egyszerűen soha nem találtam meg a megfelelő embert, és néha nem lehet örökké várni a tökéletes körülményekre. A rák rengeteg mindent elvett tőlem, de amíg képes vagyok döntéseket hozni a saját életemről, nem akarom hagyni, hogy az élet örömeit is elvegye tőlem.
- fogalmazott. Azt is elmondta, néha minden erejére szüksége van ahhoz, hogy végigcsinálja a napot:
Soha nem dohányoztam, szinte egyáltalán nem fogyasztottam alkoholt, és nincs ismert BRCA-génmutációm, amely az öröklődő mellrákhoz kapcsolódik. Néha az ember mindent megtesz, amiről azt gondolja, hogy helyes, és mégis hihetetlenül szerencsétlenül alakulnak a dolgok.
A diagnózis előtti tünetek
Amanda a diagnózisa előtt hőhullámokat tapasztalt, valamint észrevette, hogy megduzzadt a bal melle. Másnap felkereste a háziorvosát, majd november elején ultrahangvizsgálaton vett részt egy magánkórházban. A vizsgálat eredménye normális volt, Amanda azonban továbbra is rosszul érezte magát és kimerült volt. Emiatt 2022 márciusában újabb ultrahangvizsgálaton vett részt. Ezúttal sem találtak semmi szokatlant.
Júniusban azonban biopsziát végeztek nála, majd egy héttel később, júliusban megkapta a mellrák diagnózisát:
„Hatalmas sokk volt. Fogalmam sem volt róla, hogy rák lehet, de éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben a hőérzet és a duzzanat miatt. Az, hogy az összes vizsgálat azt mutatta, hogy minden rendben van, azt az érzést keltette bennem, mintha hipochonder lennék, mintha csak beképzelném mindazt, ami történik velem.
2022 októberében a surrey-i Suttonban található kórházban PET-vizsgálaton vett részt. Ekkor közölték vele, hogy a rák átterjedt a gerincére, így a betegség negyedik stádiumba került. Azt mondták neki, hogy valószínűleg nem éli túl 2023 márciusát.
„Egyszerűen nem hittem el. Szörnyű volt, hogy kaptam egy konkrét dátumot, és ez a dátum azóta is bennem maradt. De itt vagyok” - mondta.
Amanda sugárkezelést kapott a gerincén található daganatok miatt, ami sikeresen csökkentette azok méretét. Ennek ellenére továbbra is hódolt szenvedélyeinek: rendszeresen túrázott és utazott, évente akár hatszor is elment nyaralni. Emellett igyekezett minél több időt tölteni gyermekeivel, a 20 éves Connorral és a 17 éves Rubyval. Háromhavonta PET-vizsgálaton vesz részt. 2026 márciusában közölték vele, hogy kemoterápiára van szüksége, miután a rák a combcsontjaira és a csípőjére is átterjedt.
Amanda öt kemoterápiás kezelést kapott a Torbay Kórházban, majd további kettőt egy londoni magánklinikán. Augusztus 26-án megtudta, hogy a rák az agyára is átterjedt. A betegsége a szemét is érinti, aminek következtében Amanda elveszítette a látását a jobb szemére. Jelenleg is kemoterápiás kezelést kap egy londoni klinikán. Emellett GoFundMe-adománygyűjtést is indított, hogy segítsen fedezni a jövőbeli kezelések költségeit - írja a Mirror.