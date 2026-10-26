„A rák után is van élet” - sokkoló diagnózist kapott a fiatal nő, azt hitte, csak viccel az orvos

Egy egészséges, rendkívül aktív nő, akinek a mellében megjelenő csomón kívül semmilyen más tünete nem volt, 37 évesen megtudta, hogy ritka mellrákban szenved. Rasa Stonyte most azt szeretné megmutatni másoknak, hogy a rák után is van élet.

A rákbeteg nőnek a csomó megjelenését leszámítva nem voltak tünetei

Fotó: Unsplash (A kép illusztráció.)

A rákbeteg nő el sem akarta hinni a diagnózist

A jelenleg 38 éves Rasa a walesi Flintshire-ben él, és nemzetközi költöztetési menedzserként dolgozik. Először 2025 februárjának közepén vett észre egy csomót a bal melle külső oldalán. Március 4-én felkereste a háziorvosát, aki azt mondta neki, hogy valószínűleg nincs ok az aggodalomra. Három héttel később azonban ultrahangvizsgálatra ment a Glan Clwyd Kórházba, ahol még aznap biopsziát is végeztek rajta.

Április 1-jén közölték vele a sokkoló hírt: tripla negatív, invazív metaplasztikus emlőrákja van, laphámirányú differenciálódással. Ez a mellrák ritka és agresszív altípusa, amely az összes emlőrákos eset kevesebb mint 1 százalékát teszi ki. Rasa elmondása szerint két héttel később megkezdődött a hat hónapig tartó, borzalmasnak megélt immunterápiás és kemoterápiás kezelése.

„Azt hittem, ez csak egy vicc” - Rasa korábban mindig egészségesnek és aktívnak tartotta magát. Szeretett túrázni, hegyet mászni párjával, William McManusszal, valamint két magyar vizslájukkal. Amikor felfogta, hogy valóban rákkal küzd, zokogásban tört ki. Elmondása szerint minden elmosódott körülötte, miközben William további kérdéseket tett fel a diagnózissal, a kilátásokkal és a következő lépésekkel kapcsolatban.

A hat hónapos daganatellenes kezelés végére a genetikai vizsgálatok megerősítették, hogy Rasa a BRCA1 gén mutációjának hordozója. Emiatt úgy döntött, hogy 2025. október 23-án mindkét mellét eltávolíttatja, hogy csökkentse a betegség kiújulásának kockázatát. Nem kért mellrekonstrukciós műtétet. Elmondása szerint minél hamarabb vissza szeretett volna térni a megszokott életéhez, és tartott a lehetséges szövődményektől is. A műtétet követően, 2025 novemberének elején újabb fontos hírt kapott: az orvosok nem találtak kimutatható jelet a betegségre.