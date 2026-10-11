A második randin lebénult a háromgyermekes anya – új szerelme reakciója mindent megváltoztatott

Egy háromgyermekes édesanya egy Tinderen megismert férfival randizott, amikor olyan erős fájdalom jelentkezett nála, hogy néhány órán belül teljesen lebénult. Sadie Dane szerint azonban új párja reakciója később meggyőzte arról, hogy ő lehet az igazi.

Tinder-randi közben lett rosszul a nő / Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

A második randira örökre emlékezni fognak

Sadie a második randiján volt az 50 éves Greggel, amikor az ágyban fekve erős, kellemetlen fájdalmat érzett a háta felső részén. Mivel még csak másodszor találkoztak, a 40 éves nő nem akart kellemetlen helyzetet teremteni, és attól tartott, hogy elijeszti az új férfit, ezért inkább csendben maradt, de a fájdalom néhány órán belül elviselhetetlenné vált, és Sadie teljesen lebénult.

Sex sesh after whirlwind Tinder date left me PARALYSED - his reaction stunned me https://t.co/6PJ67OXrGr — Fabulous (@Fabulousmag) September 29, 2026

Háromszor szültem, és rengeteg tetoválásom van, szóval tudom, milyen az igazi fájdalom. Ez azonban sokkal rosszabb volt. Mivel csak a második randink volt, amikor elkezdődött, nem akartam megijeszteni, ezért hagytam, hogy elaludjon. De már nem bírtam tovább. Felébresztettem, és azt mondtam neki, hogy meghalok

– mesélte.

Sadie 2025 áprilisában kezdett el Tinderen ismerkedni, amikor rátalált Greg profiljára. Az üzenetváltás után hamar sor került az első randira, majd Sadie közel kétórás utat tett meg Brightonba, Greg édesanyjának házához, ahol a férfi akkoriban élt. Szerencséjére Greg édesanyja ápolónő volt, és azonnal felismerte, hogy komoly baj lehet.

Elzsibbadt a jobb karom, a fájdalom pedig egyre erősebb lett. Az egyetlen enyhülést az jelentette, amikor magzati pózba gömbölyödtem

– mondta Sadie. Mivel Gregnek vissza kellett mennie a gyermekeihez, az édesanyja vitte kórházba. Sadie morfiumot kapott, majd MRI-vizsgálatot végeztek rajta. Kiderült, hogy a gerince felső részén két kiboltosult porckorong nyomta az idegeket. Ezután gerinccsatorna-szűkületet állapítottak meg nála. Ez olyan állapot, amikor a gerinccsatornában beszűkül a rendelkezésre álló hely, és emiatt nyomás nehezedhet a gerincvelőre és az idegekre.

Nem lehetett tudni, mennyi időt kell a kórházban töltenie, és az sem volt egyértelmű, milyen megoldás segíthet rajta. Sadie-ben Greg látogatásai tartották a lelket, aki hetente többször is felkereste. Az orvosok műtétet javasoltak neki, amely ugyanakkor jelentős bénulási kockázattal járt.

Már nem érdekelt semmi, csak azt akartam, hogy megszűnjön a fájdalom. Greg azt mondta, hogy szeret, és ott lesz, amikor felébredek a műtét után. Betartotta az ígéretét. Annak ellenére, hogy csak néhány hete ismertük egymást, ő lett a biztos pont az életemben. Meg voltam győződve róla, hogy megtaláltam a lelki társamat

– mondta el a nő.