Reggelivel vagy nélküle könnyebb fogyni? Meglepő eredményre jutottak a kutatók

A kutatók 13 korábbi vizsgálat eredményeit elemezték, amelyekben felnőtteket arra kértek, hogy rendszeresen reggelizzenek, vagy éppen hagyják ki a reggeli étkezést.

A reggeli fogyásra gyakorolt hatását vizsgálták - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az eredmények alapján azok, akik reggeliztek, átlagosan mintegy 260 kalóriával többet fogyasztottak naponta, mint azok, akik kihagyták ezt az étkezést.

A testsúly tekintetében a reggelit kihagyó csoportok átlagosan 0,44 kilogrammal kevesebbet nyomtak a vizsgálatok végén. Fontos azonban, hogy a kutatások többsége rövid ideig tartott, és a bizonyítékok minőségét a kutatók alacsonynak értékelték.

A reggeli nem feltétlenül akadályozza meg a későbbi túlevést

A reggelizés mellett szóló egyik gyakori érv, hogy aki kihagyja a nap első étkezését, később többet eszik majd. A vizsgálatok összesített eredménye azonban ezt nem támasztotta alá.

A reggeliző résztvevők a nap egészét tekintve több kalóriát fogyasztottak, és a reggelit kihagyók későbbi étkezései nem hozták be ezt a különbséget. Ugyanakkor a kutatók szerint az eredményeket óvatosan kell kezelni, mivel az étkezési naplók nem mindig pontosak – írja a Live Well News.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A legnagyobb vizsgálatban nem találtak különbséget

Az egyik legnagyobb vizsgálatban 309 ember vett részt, akiket 16 héten keresztül követtek. A résztvevőket arra osztották, hogy reggelizzenek, hagyják ki a reggelit, vagy ne kapjanak ilyen jellegű előírást.

A kutatás végén nem találtak érdemi különbséget a csoportok testsúlyváltozása között.

Ez azt mutatja, hogy önmagában a reggeli elfogyasztása vagy kihagyása nem feltétlenül dönti el, hogy valaki fogy-e.

Akkor egészségtelen kihagyni a reggelit?

A kérdés ennél összetettebb. Hosszú távú, megfigyeléses kutatások ugyanis kapcsolatot találtak a reggeli rendszeres kihagyása és bizonyos betegségek, köztük a 2-es típusú cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek között. Ezek a vizsgálatok azonban nem bizonyítják, hogy közvetlenül a reggeli kihagyása okozza a problémákat.

A reggelit kihagyók ugyanis más szempontból is különbözhetnek a rendszeresen reggelizőktől: például eltérhet az alvásuk, a munkarendjük, a dohányzási szokásaik vagy az általános étrendjük. Emiatt nem lehet egyszerűen kijelenteni, hogy a reggeli kihagyása önmagában növeli a betegségek kockázatát.