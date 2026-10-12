20 ezer rendőrrel indult az iskolai nap Lengyelországban a támadások után

Lengyelországban hétfőn nagyszabású rendőrségi művelet indult az iskolák biztonságának garantálására a közelmúltbeli három késeléses támadás után. Mindeközben Donald Tusk miniszterelnök megfogadta, hogy szembeszáll az általa a fiatalkori erőszak növekvő trendjeként emlegetett jelenséggel.

Felléptek a lengyel hatóságok a támadások után, 20 000 rendőrt vezényeltek iskolákba. Fotó: MATEUSZ KOTOWICZ / NurPhoto

Mint arról korábban beszámoltunk, múlt hét szerdán egy 19 éves fiatal tíz embert sebesített meg egy iskolában, köztük saját magát is a fővárostól északra, Ostrołękában. Csütörtökön egy 15 éves volt diák megölt egy gondnokot és megsebesített két tanárt egy általános iskolában Leszczydół-Nowinyban, Varsótól északkeletre. A legutóbbi támadás szombaton történt, amikor három ember megsérült egy varsói főiskolán. Ez volt Lengyelország harmadik késeléses támadása oktatási intézményben négy nap alatt.

Felléptek a lengyel hatóságok a támadások után, 20 ezer rendőrt vezényeltek iskolákba

A hatóságok elutasították azokat a pletykákat, miszerint a támadások online kihíváshoz vagy szervezett csoporthoz kapcsolódtak volna, de Tusk a vasárnapi válságértekezleten azt mondta, hogy az internet egyes szegleteiben az erőszak dicsőítése káros hatással van a fiatalokra.

Az erőszak iránti érdeklődés növekedését figyeltük meg mind Lengyelországban, mind világszerte... az erőszak komor trendjének vagyunk tanúi

- mondta, hozzátéve, hogy "a náci ideológiát és az erő kultuszát népszerűsítő tartalmak, valamint az erőszakos számítógépes játékok a fő tényezők."

Marcin Kierwiński belügyminiszter vasárnap késő este azt mondta, hogy hétfőn több mint 20 ezer rendőrt vezényelnek az iskolákba.

Egyértelmű üzenetre van szükség: nem toleráljuk a lengyel gyerekek elleni támadásokat, sem a közélet anarchiába süllyedését

- jelentette ki.

A rendőrség hétfőn közölte, hogy péntek óta 80 000 oktatási intézményt ellenőriztek és 135 embert vettek őrizetbe. Az egyik incidensben a rendőrség szerint egy fiú a Roblox játékban készített egy modellt az iskolájáról, és diákok elleni támadásokat szimulált. Lőfegyvert, lőszert és késeket találtak nála - írta a Reuters.