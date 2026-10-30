„Hiszen még csak hároméves!” – rendőrt hívtak egy hároméves kisfiúra, mert túl jól focizott – videó

Rendőri intézkedés zavarta meg egy hároméves kisfiú focimeccsét a floridai Winter Parkban a hétvégén, miután az utánpótlás-bajnokság egyik szervezője kihívta a rendőröket a gyermekhez.

Rendőrt hívtak egy 3 éves kisfiúra, mert túl sokat volt nála a labda Fotó: unsplash.com

Rendőrt hívtak egy 3 éves kisfiúra, mert túl sokat volt nála a labda

A TikTokon közzétett videófelvételek tanúsága szerint a Nevada nevű kisfiút kizárták a szombati (október 24-i) mérkőzésről, miután legyőzte az ellenfél csapatát, és nála volt a labda. Az egyik felvételen hallható, amint a gyermek szülei vitába keverednek a hatóságokkal a történtek miatt.

Nem sokkal a rendőrök kiérkezése után az i9 Sports gyermekfocibajnokságának egyik szervezője arra kérte az egyenruhásokat, hogy közvetlenül Nevada szüleivel beszéljenek, mivel nem szerette volna tovább élezni a helyzetet. A család együttműködött a rendőrökkel, és kérte az intézkedés azonosítószámát, amelyet meg is kaptak.

A család elmondása szerint közölték velük, hogy többé nem térhetnek vissza a pályára, az őszi szezonra befizetett nevezési díjukat pedig visszatérítették. Minderre azt követően került sor, hogy más szülők arra panaszkodtak, Nevada túlságosan sokat birtokolja a labdát.

Tényleg azért hívták ki a rendőröket egy hároméves gyerekre, mert túl sokat volt nála a labda?

– mondta Nevada édesapja a videóban.

A Winter Park-i rendőrség közleményében hangsúlyozta, hogy az ügy nem büntetőjogi, hanem polgári természetű volt. A News 6 beszámolója szerint a hatóság azt is megerősítette, hogy az intézkedő rendőrök testkamerát viseltek, és az eset során senkit nem tartóztattak le, senkit nem tiltottak ki a területről, és senkit nem kényszerítettek a park elhagyására.

Nevada édesanyja, Martasia Griffin a The Breakfast Clubnak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy fiát „az egész szezon során kipécézték a tehetsége miatt”. Az anya szerint a bajnokság vezetője nem állt ki sem Nevada, sem a családja mellett, amikor a többi játékos szülei panaszkodni kezdtek. Ehelyett felajánlotta, hogy visszatérítik a nevezési díjat, ha a kisfiú távozik a programból.

A többi szülő azzal jött, hogy ők is ugyanúgy fizettek ezért, mint mi. Csakhogy ha az én gyerekemnek végig a pálya szélén kell ülnie a harmincperces meccs alatt, akkor ő sem játszhat. Most azért akarják hibáztatni a fiamat, mert tényleg focizik? Hiszen még csak hároméves! A csapattársai négy- és ötévesek, ő a legfiatalabb a csapatban

– idézi Griffin szavait a Complex.