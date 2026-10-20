Eltűntként keresték a nyolcéves kislányt, egy tóban találtak rá

A Daily Mail a Lafayette Parish seriffhivatalának tájékoztatása alapján számolt be a szeptember 6-án, Carencro városában történt mentésről. Az eltűntként keresett, beszédképtelen kislányt akkor találták meg, amikor bement egy tóba, majd a kiérkező rendőrök szeme láttára elmerült.

Teljes felszerelésben vetette magát a vízbe a hős rendőr. (A kép illusztráció.)

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Egy pillanatig sem habozott a rendőr, amikor a gyermek elmerült

Jared Havard tizedes a parthoz érve azonnal kiszállt a járőrautóból, és nehéz felszerelését sem levéve a nyakig érő vízbe rohant. Testkamerája 18 másodpercre teljesen a víz alá került, miközben megragadta a gyermeket és visszavitte a partra.

A kislányt egy másik rendőr vette át, majd visszaadták a parton várakozó családjának. A seriffhivatal szerint a gyermek nem sérült meg.

A hatóság később közzétette a mentés felvételét, és méltatta Havard gyors beavatkozását. A rendőr azt írta, hálás azért, hogy segíthetett, és az eset szerencsésen végződött.