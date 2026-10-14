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rendőrség

Egy rendőrnyomozó neve merült fel a 65 éve meggyilkolt kislány ügyében

1 órája
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A templomba tartott a nyolcéves Gloria Kowalewicz, amikor 1960-ban nyoma veszett. Holttestét néhány órával később találták meg, az ügy pedig évtizedekre megoldatlan maradt. Most egy DNS-vizsgálat egy olyan volt rendőrnyomozóhoz vezette a hatóságokat, aki már húsz éve halott.
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rendőrségkislánygyilkosság

Több mint hat évtized után jutottak el a nyomozók egy nyolcéves kislány gyilkosához Chicagóban. A modern DNS-vizsgálat és egy megőrzött ujjlenyomat egy egykori rendőrnyomozóra terelte a gyanút, aki később maga is emberölési ügyeken dolgozott. Thomas F. McInerney Jr. azonban már nem vonható felelősségre: 2006-ban meghalt – adta hírül az AP News

rendőrnyomozó
Egy volt rendőrnyomozó lehetett a nyolcéves kislány gyilkosa, 65 év után jött a fordulat
Fotó: KYLE MAZZA / Illuszráció/AFP

Templomba indult, négy órával később holtan találták

Gloria Kowalewicz 1960. november 12-én reggel indult el otthonából a közeli templomba, hogy részt vegyen a misén. Soha nem érkezett meg. Holttestére körülbelül négy órával később bukkantak rá Chicago délnyugati részén, egy árokban. 

A nyolcéves kislányt agyonlőtték.

A rendőrség külön nyomozócsoportot állított fel az ügy felderítésére. A hatóságok több száz ajtón kopogtattak, több mint 1300 embert hallgattak ki, és több mint egy tucat személyt hazugságvizsgálatnak is alávetettek. 

A tettes kilétére azonban évtizedekig nem derült fény.

A helyszínen talált bizonyítékokat gondosan megőrizték: egy lövedéket, Gloria kabátját és cipőjét, valamint a fehér elsőáldozási erszényét, amelyben az imakönyvét tartotta.

DNS és ujjlenyomat buktatta le az egykori nyomozót

A modern kriminalisztikai módszerek, az FBI és az Illinois állami rendőrség segítségével a nyomozók összevetették a tárgyakon talált DNS-mintákat és az erszény pántjáról rögzített ujjlenyomatot. A bizonyítékok Thomas F. McInerney Jr.-hez vezettek, aki 1959-ben csatlakozott a chicagói rendőrséghez, később pedig emberölési nyomozóként dolgozott.

McInerney-nek soha nem lett volna szabad viselnie a chicagói rendőrség jelvényét, és lesújtó elfogadni, hogy életében soha nem azonosították, és nem vonták felelősségre

– közölte a rendőrség az Associated Press hírügynökséggel.

A férfi 1987-ben vonult nyugdíjba a rendőrségtől, ezt követően a szövetségi kirendelt védői hivatalnál dolgozott Renóban és Las Vegasban. Innen 2004-ben távozott, majd 2006-ban meghalt.

A Cook megyei ügyészség most azt vizsgálja, hogy McInerney más, máig megoldatlan bűncselekményekben is érintett lehetett-e. Az FBI szintén további nyomokat keres, amelyek segíthetnek az adott időszakban elkövetett, felderítetlen ügyek lezárásában.

 

 

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