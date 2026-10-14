Egy rendőrnyomozó neve merült fel a 65 éve meggyilkolt kislány ügyében

Több mint hat évtized után jutottak el a nyomozók egy nyolcéves kislány gyilkosához Chicagóban. A modern DNS-vizsgálat és egy megőrzött ujjlenyomat egy egykori rendőrnyomozóra terelte a gyanút, aki később maga is emberölési ügyeken dolgozott. Thomas F. McInerney Jr. azonban már nem vonható felelősségre: 2006-ban meghalt – adta hírül az AP News.

Egy volt rendőrnyomozó lehetett a nyolcéves kislány gyilkosa, 65 év után jött a fordulat

Fotó: KYLE MAZZA / Illuszráció/AFP

Templomba indult, négy órával később holtan találták

Gloria Kowalewicz 1960. november 12-én reggel indult el otthonából a közeli templomba, hogy részt vegyen a misén. Soha nem érkezett meg. Holttestére körülbelül négy órával később bukkantak rá Chicago délnyugati részén, egy árokban.

A nyolcéves kislányt agyonlőtték.

A rendőrség külön nyomozócsoportot állított fel az ügy felderítésére. A hatóságok több száz ajtón kopogtattak, több mint 1300 embert hallgattak ki, és több mint egy tucat személyt hazugságvizsgálatnak is alávetettek.

A tettes kilétére azonban évtizedekig nem derült fény.

A helyszínen talált bizonyítékokat gondosan megőrizték: egy lövedéket, Gloria kabátját és cipőjét, valamint a fehér elsőáldozási erszényét, amelyben az imakönyvét tartotta.

DNS és ujjlenyomat buktatta le az egykori nyomozót

A modern kriminalisztikai módszerek, az FBI és az Illinois állami rendőrség segítségével a nyomozók összevetették a tárgyakon talált DNS-mintákat és az erszény pántjáról rögzített ujjlenyomatot. A bizonyítékok Thomas F. McInerney Jr.-hez vezettek, aki 1959-ben csatlakozott a chicagói rendőrséghez, később pedig emberölési nyomozóként dolgozott.

ALERT: Former cop was the man behind the kidnapping and murder of an 8-year-old girl that happened more than 65 years ago. Authorities say that Thomas F. McInerney Jr. kidnapped and murdered Gloria Kowalewicz while she was on her way to church in 1960. McInerney Jr., who joined the Chicago Police Department just a year prior to the vile crime, was identified using advanced DNA analysis from a fingerprint left on Kowalewicz’s purse in 1960. McInerney Jr. retired as a violent crimes detective from the department before moving to Las Vegas, where he passed away in 2006 at the age of 70. — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 13, 2026

McInerney-nek soha nem lett volna szabad viselnie a chicagói rendőrség jelvényét, és lesújtó elfogadni, hogy életében soha nem azonosították, és nem vonták felelősségre

– közölte a rendőrség az Associated Press hírügynökséggel.

A férfi 1987-ben vonult nyugdíjba a rendőrségtől, ezt követően a szövetségi kirendelt védői hivatalnál dolgozott Renóban és Las Vegasban. Innen 2004-ben távozott, majd 2006-ban meghalt.

A Cook megyei ügyészség most azt vizsgálja, hogy McInerney más, máig megoldatlan bűncselekményekben is érintett lehetett-e. Az FBI szintén további nyomokat keres, amelyek segíthetnek az adott időszakban elkövetett, felderítetlen ügyek lezárásában.