Megoldódott a nagy francia műkincslopás rejtélye – előkerültek az ellopott festmények

Előkerült az a két Renoir-festmény, amelyet szeptember 8-án loptak el a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer múzeumából. A rendőrség összehangolt akciókban csapott le a feltételezett elkövetőkre, köztük arra a két férfira, akiket a betöréssel gyanúsítanak. A francia sajtó hat elfogásról számolt be, a festmények megtalálását pedig október 9-én Bryan Masson, Cagnes-sur-Mer polgármestere is megerősítette.
Hogyan lopták el a Renoir-festményeket a francia múzeumból?
A betörők hajnalban hatoltak be abba a villába, ahol Pierre-Auguste Renoir élete utolsó éveit töltötte. Átvágták a kert kerítését, betörtek egy ablakot, majd elektromos fémfűrésszel levágták négy festmény rögzítését.
A riasztásra azonban perceken belül megérkeztek a rendőrök. A tolvajok két festménnyel elmenekültek, további kettőt pedig a kertben hagytak. Az ellopott műalkotások Renoir Madame Colonna Romano portréja és Fiatal nő a kútnál című festményei voltak.
Hogyan találták meg a rendőrök az ellopott műkincseket?
A nyomozók a helyszínen hátrahagyott tárgyakon talált DNS-nyomok segítségével jutottak el a gyanúsítottakhoz. A két feltételezett betörő korábban már ismert volt a hatóságok előtt. A Renoir-festményeket egy garázsban találták meg, a beszámolók szerint mindkettő jó állapotban van.
A város polgármestere hatalmas megkönnyebbülésnek nevezte a műalkotások előkerülését. Hangsúlyozta, hogy a festmények nem csupán értékes műtárgyak, hanem a település történelmi és kulturális örökségének fontos részei – olvasható a Le Monde cikkében.