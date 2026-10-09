Megoldódott a nagy francia műkincslopás rejtélye – előkerültek az ellopott festmények

Előkerült az a két Renoir-festmény, amelyet szeptember 8-án loptak el a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer múzeumából. A rendőrség összehangolt akciókban csapott le a feltételezett elkövetőkre, köztük arra a két férfira, akiket a betöréssel gyanúsítanak. A francia sajtó hat elfogásról számolt be, a festmények megtalálását pedig október 9-én Bryan Masson, Cagnes-sur-Mer polgármestere is megerősítette.

Előkerült az a két Renoir-festmény, amelyet szeptember 8-án loptak el a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer múzeumából (A kép a francia festőművész Madame Colonna Romano portréja című alkotása) Forrás: By Pierre-Auguste Renoir - http://www.cagnes-tourisme.com/fr/decouvrir/musee-renoir/galerie-virtuelle.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75375458

Hogyan lopták el a Renoir-festményeket a francia múzeumból?

A betörők hajnalban hatoltak be abba a villába, ahol Pierre-Auguste Renoir élete utolsó éveit töltötte. Átvágták a kert kerítését, betörtek egy ablakot, majd elektromos fémfűrésszel levágták négy festmény rögzítését.

A riasztásra azonban perceken belül megérkeztek a rendőrök. A tolvajok két festménnyel elmenekültek, további kettőt pedig a kertben hagytak. Az ellopott műalkotások Renoir Madame Colonna Romano portréja és Fiatal nő a kútnál című festményei voltak.

Hogyan találták meg a rendőrök az ellopott műkincseket?

A nyomozók a helyszínen hátrahagyott tárgyakon talált DNS-nyomok segítségével jutottak el a gyanúsítottakhoz. A két feltételezett betörő korábban már ismert volt a hatóságok előtt. A Renoir-festményeket egy garázsban találták meg, a beszámolók szerint mindkettő jó állapotban van.

A város polgármestere hatalmas megkönnyebbülésnek nevezte a műalkotások előkerülését. Hangsúlyozta, hogy a festmények nem csupán értékes műtárgyak, hanem a település történelmi és kulturális örökségének fontos részei – olvasható a Le Monde cikkében.