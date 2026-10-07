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repülőgép

Őrjöngve rángatta a repülőgép ajtaját egy utas, a személyzetnek kellett lefognia

1 órája
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Rángatni kezdte a repülőgép ajtaját egy férfi, a személyzet két utassal együtt tudta csak megfékezni. Az őrjöngő egyént Frankfurtban rendőrök várták, majd pszichiátriai intézetbe szállították.
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repülőgéprepülőgép ajtóutas

Egy 33 éves utas okozott komoly riadalmat a Lufthansa Bogotá és Frankfurt között közlekedő járatán. A férfi repülés közben felállt a helyéről, odament a Boeing 787-es egyik ajtajához, majd rángatni kezdte azt.

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Döbbenetes jelenet a Lufthansa-járaton: a férfi a repülőgép ajtaját rángatta
Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / Illusztráció/AFP

A légiutas-kísérők azonnal felszólították, hogy hagyja abba, a férfi azonban nem tett eleget a kérésnek. A helyzet hamar eszkalálódott, ezért a személyzetnek két utas segítségével kellett elhúzniuk őt onnan – írja a Heute.

Nem tudta volna kinyitni a repülőgép ajtaját

Bár a jelenet alaposan ráijeszthetett az utasokra, nem tudta volna egyszerűen kinyitni az ajtót. A kabinban uralkodó nyomás miatt ez repülés közben nem lehetséges.

A járat végül rendben folytatta útját, és Frankfurtban le is szállt. 

A repülőtéren már rendőrök várták a férfit, akit őrizetbe vettek.

A rendőrség szóvivője szerint az őrjöngő utast az állapota miatt egy közeli pszichiátriai intézetbe szállították. Ellene a légi közlekedés biztonságának veszélyeztetésének gyanúja miatt büntetőeljárás indult. A további jogi következményekről a nyomozás alapján döntenek.

Korábban arról is írtunk, hogy több ponton módosulnak a légi utasok jogai az Európai Unióban.

 

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