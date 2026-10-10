Dráma a repülőn, épp a leszállás előtt halt meg egy utas

A Kenya Airways megerősítette, hogy meghalt egy utas a Nairobiból Lagosba tartó járatán, miután a férfi körülbelül 20 perccel a repülőgép tervezett leszállása előtt eszméletlenné vált.
A repülőn történt tragédia részletei
A légitársaság közleménye szerint az eset október 6-án, este történt. Az utas nagyjából 20 perccel a tervezett leszállás előtt vált reakcióképtelenné.
A személyzet tagjai a képzettségüknek megfelelően elsősegélyt nyújtottak, és követték az összes vészhelyzeti eljárást
– közölte a légitársaság.
A közösségi médiában az utastársak olyan beszámolókat osztottak meg, amelyek szerint a férfi a levegőben megpróbálta kinyitni a repülőgép ajtaját. Egy nigériai nő, Adekunbi Ewaola, aki szintén a gépen utazott, az Instagram-oldalán azt írta, hogy az utasok gyorsan lefogták a férfit, hogy megakadályozzák az ajtó kinyitásában. Egy másik utas arról számolt be, hogy a férfi már a beszállás előtt is agresszívan viselkedett.
A BBC még a légitársaság közleményének megjelenése előtt megkereste a Kenya Airwayst, hogy tisztázza a férfi halálának körülményeit, valamint a fedélzeten történteket. A légitársaság azonban nem válaszolt a megkeresésre, és a közleményében sem tért ki az utasok által elmondottakra.
A légitársaság közölte, hogy amikor a gép leszállt a lagosi Murtala Muhammed nemzetközi repülőtéren, már egészségügyi szakemberek várták a fedélzeten tartózkodókat. Az orvosok megerősítették, hogy a férfi meghalt.
„Azt állította, hogy mentális problémái vannak”
Egy nigériai tartalomkészítő, Lola szintén a járat utasai között volt. Elmondása szerint a történtek könnyen többeket érintő tragikusabb fordulatot is vehettek volna, de szerencsére a többi utasnak sikerült közbelépnie.
„A tegnapi, Lagosba tartó járatomon az egyik utas megpróbálta kinyitni a repülőgép ajtaját. Azt állította, hogy mentális problémái vannak. Úgy gondolom, hogy mindenkinek megfelelő vizsgálaton kellene átesnie, mielőtt repülőre száll. Nem tudom, ezt hogyan lehetne megvalósítani, de szükség lenne rá, mert a történtek borzalmasan is végződhettek volna. Hála Istennek, hogy életben maradtunk” – írta.
Lola elmondása szerint először azt hitte, hogy verekedés tört ki a fedélzeten. A férfi fel-alá járkált, miközben az utasok arra kérték, hogy nyugodjon meg. Beszámolója szerint a férfi azt mondta, látni akarja a pilótát, és azzal fenyegetőzött, hogy ha nem engedik oda hozzá, kinyitja a repülőgép ajtaját, és véget vet az életének.
„Ekkor már mindenki odasietett hozzá. A férfi utasok egy takarót használtak, a légiutas-kísérők pedig biztonsági övet hoztak, és lefogták őt” – mesélte. Hozzátette, hogy a férfi ekkor már láthatóan megijedt, és többször azt ismételgette: „Nem nyitom ki többé az ajtót, nem nyitom ki többé az ajtót.”
Amikor a repülőgép közeledett a leszálláshoz, a légiutas-kísérők elkezdték előkészíteni a kabint. Ekkor vették észre, hogy a férfi eszméletlen állapotban van. A személyzet megpróbálta újraéleszteni: mellkasi kompressziót alkalmaztak, és defibrillátort is használtak, de a férfi nem reagált.
A férfi halálának pontos okáról a légitársaság nem közölt részleteket. A nyilvánosságra hozott beszámolók alapján egyelőre az sem tisztázott, hogy mi történt a fedélzeten a férfi rosszullétét megelőzően, illetve milyen körülmények vezettek a halálához.