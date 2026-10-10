Dráma a repülőn, épp a leszállás előtt halt meg egy utas

A Kenya Airways megerősítette, hogy meghalt egy utas a Nairobiból Lagosba tartó járatán, miután a férfi körülbelül 20 perccel a repülőgép tervezett leszállása előtt eszméletlenné vált.

Drámai jelenetek történtek a repülőn (Illusztráció)

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A repülőn történt tragédia részletei

A légitársaság közleménye szerint az eset október 6-án, este történt. Az utas nagyjából 20 perccel a tervezett leszállás előtt vált reakcióképtelenné.

A személyzet tagjai a képzettségüknek megfelelően elsősegélyt nyújtottak, és követték az összes vészhelyzeti eljárást

– közölte a légitársaság.

A közösségi médiában az utastársak olyan beszámolókat osztottak meg, amelyek szerint a férfi a levegőben megpróbálta kinyitni a repülőgép ajtaját. Egy nigériai nő, Adekunbi Ewaola, aki szintén a gépen utazott, az Instagram-oldalán azt írta, hogy az utasok gyorsan lefogták a férfit, hogy megakadályozzák az ajtó kinyitásában. Egy másik utas arról számolt be, hogy a férfi már a beszállás előtt is agresszívan viselkedett.

A BBC még a légitársaság közleményének megjelenése előtt megkereste a Kenya Airwayst, hogy tisztázza a férfi halálának körülményeit, valamint a fedélzeten történteket. A légitársaság azonban nem válaszolt a megkeresésre, és a közleményében sem tért ki az utasok által elmondottakra.

A légitársaság közölte, hogy amikor a gép leszállt a lagosi Murtala Muhammed nemzetközi repülőtéren, már egészségügyi szakemberek várták a fedélzeten tartózkodókat. Az orvosok megerősítették, hogy a férfi meghalt.

„Azt állította, hogy mentális problémái vannak”

Egy nigériai tartalomkészítő, Lola szintén a járat utasai között volt. Elmondása szerint a történtek könnyen többeket érintő tragikusabb fordulatot is vehettek volna, de szerencsére a többi utasnak sikerült közbelépnie.

„A tegnapi, Lagosba tartó járatomon az egyik utas megpróbálta kinyitni a repülőgép ajtaját. Azt állította, hogy mentális problémái vannak. Úgy gondolom, hogy mindenkinek megfelelő vizsgálaton kellene átesnie, mielőtt repülőre száll. Nem tudom, ezt hogyan lehetne megvalósítani, de szükség lenne rá, mert a történtek borzalmasan is végződhettek volna. Hála Istennek, hogy életben maradtunk” – írta.