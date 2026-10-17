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repülőgép-baleset

Kisrepülőgép zuhant le – egy tinédzser is az áldozatok között van

57 perce
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Két ember életét vesztette péntek délután, miután lezuhant egy kisrepülőgép Skóciában. A repülőgép-baleset áldozata egy 80 éves férfi és egy 16 éves fiú.
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repülőgép-balesetkisrepülőgépSkócia

Halálos repülőgép-baleset történt péntek délután Skóciában, a Stirling térségében található Drymen közelében. A kisrepülőgép október 16-án, helyi idő szerint 16 óra 45 perc körül zuhant le a településtől északkeletre. A fedélzeten tartózkodó 80 éves férfi és 16 éves fiú életét vesztette – számolt be róla a Daily Mail.

Két ember életét vesztette a skóciai repülőgép-balesetben
Két ember életét vesztette a skóciai repülőgép-balesetben
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A skót rendőrség tájékoztatása szerint a mentőegységek a bejelentést követően a helyszínre vonultak, azonban a két ember életét már nem tudták megmenteni. Halálukat a helyszínen állapították meg, hozzátartozóikat pedig értesítették a tragédiáról.

Vizsgálat indult a halálos repülőgép-baleset után

A balesetről értesítették a brit légiközlekedési baleseteket vizsgáló hatóságot (Air Accidents Investigation Branch, AAIB), amely megkezdte a történtek körülményeinek feltárását.

A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozhatta a kisrepülőgép lezuhanását.

A vizsgálat zavartalan lefolytatása érdekében ideiglenes légtérkorlátozásokat vezettek be Drymen térségében. A rendőrség közlése szerint ezek várhatóan hosszabb ideig érvényben maradnak.

A korlátozások a drónokra is vonatkoznak. A rendőrség figyelmeztette a lakosságot, hogy a térségben történő repülés előtt ellenőrizni kell az érvényben lévő szabályokat, mivel a korlátozott légtérbe történő engedély nélküli berepülés bűncselekménynek minősül.

 

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