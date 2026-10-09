Repülőgép fedélzetén halt meg egy 28 éves nő, csak a leszállás után tűnt fel az utasoknak

A 28 éves Abidai López Solís a Volaris légitársaság 3358-as járatával utazott a mexikói Tijuanából a déli Chiapas államban található Tapachula nemzetközi repülőtérre. A repülőgép október 7-én, szerda hajnalban a menetrendnek megfelelően landolt, és az út során nem jelentettek vészhelyzetet vagy egészségügyi riasztást.
Az utasok már készülődtek a leszálláshoz, amikor a nő mellett ülőknek feltűnt, hogy nem mozdul.
Miután a próbálkozásaik ellenére sem reagált, értesítették a személyzetet.
A mentők már nem tudtak segíteni
A repülőgép fedélzetére egészségügyi szakemberek érkeztek, akik megvizsgálták a nőt, és megállapították, hogy nincsenek életjelei.
A holttest eltávolítását a repülőtéri dolgozók közreműködésével végezték el, az eljárást pedig az hatóságok felügyelték – írja a Daily Star.
A nő holttestét ezt követően boncolásra szállították.
A légitársaság egyelőre nem adott ki közleményt az utas halálával kapcsolatban.
Természetes okot állapítottak meg
Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint Abidai López Solís halálát szív- és légzésleállás okozta, amely természetes eredetű volt. A hozzátartozói csütörtökön, a chiapasi ügyészségen azonosították a holttestet.
A fiatal nő a Chiapas államban található Acacoyagua településről származott, és azért utazott vissza a térségbe, hogy meglátogassa a rokonait. A családja később hazaszállíttatta a holttestét, hogy ott temessék el. Az ügyben továbbra is folynak az eljárási lépések, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel.
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