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repülőgép

Híd alá szorult egy hatalmas repülőgép Romániában – videó

24 perce
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Szokatlan látvány fogadta az autósokat a Bukarest melletti Balotești térségében, ahol egy hatalmas utasszállító akadt fenn egy vasúti híd alatt. A repülőgép már nem volt használatban, közúton szállították az otopeni repülőtérről Voluntari városába, ahol egy játszótér látványosságaként állították volna ki.
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repülőgépRomániaszállítmány

A szállítmány csütörtökről péntekre virradó éjszaka indult útnak a romániai Henri Coandă Nemzetközi Repülőtérről. A repülőgépet egy kamion vitte, megkülönböztető jelzést használó kísérőjárművek felvezetésével.

repülőgép, vasúti felüljáró, Románia
Nem jutott át a híd alatt a repülőgép
Fotó: Facebook/Povești de prin parcări

A túlméretes rakomány miatt a kamion mindössze óránként körülbelül 10 kilométeres sebességgel haladt.

A konvoj azonban a DN1-es országúton, Balotești közelében egy vasúti felüljáró alatt elakadt.

Az esetről videó is készült, a felvételek pedig gyorsan terjedni kezdtek a közösségi oldalakon.

Játszótérre szánták az utasszállító repülőgépet

A forgalomból kivont repülőgépet Voluntari városába szállítják, ahol egy játszótéren kapott volna új szerepet, gyerekek számára kialakított látványosságként. A szállítás előre megtervezett művelet része volt, amely október 9. és 11. között zajlik az Otopeni–DN1–A0–DN2–Voluntari útvonalon – írja a Maszol.

A román közúti infrastruktúráért felelős társaság, a CNAIR adatai szerint a konvoj legfeljebb 6,6 méter széles és 38 méter hosszú, magassága pedig eléri a 4,8 métert. A teljes szállítmány tömege megközelíti a 60 tonnát.

A híd alatti fennakadásról egyelőre nem közöltek további részleteket, de az eset jól mutatja, milyen komoly kihívást jelenthet egy ilyen méretű rakomány közúti mozgatása.

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