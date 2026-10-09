Híd alá szorult egy hatalmas repülőgép Romániában – videó

A szállítmány csütörtökről péntekre virradó éjszaka indult útnak a romániai Henri Coandă Nemzetközi Repülőtérről. A repülőgépet egy kamion vitte, megkülönböztető jelzést használó kísérőjárművek felvezetésével.

Nem jutott át a híd alatt a repülőgép

Fotó: Facebook/Povești de prin parcări

A túlméretes rakomány miatt a kamion mindössze óránként körülbelül 10 kilométeres sebességgel haladt.

A konvoj azonban a DN1-es országúton, Balotești közelében egy vasúti felüljáró alatt elakadt.

Az esetről videó is készült, a felvételek pedig gyorsan terjedni kezdtek a közösségi oldalakon.

Játszótérre szánták az utasszállító repülőgépet

A forgalomból kivont repülőgépet Voluntari városába szállítják, ahol egy játszótéren kapott volna új szerepet, gyerekek számára kialakított látványosságként. A szállítás előre megtervezett művelet része volt, amely október 9. és 11. között zajlik az Otopeni–DN1–A0–DN2–Voluntari útvonalon – írja a Maszol.

A román közúti infrastruktúráért felelős társaság, a CNAIR adatai szerint a konvoj legfeljebb 6,6 méter széles és 38 méter hosszú, magassága pedig eléri a 4,8 métert. A teljes szállítmány tömege megközelíti a 60 tonnát.

A híd alatti fennakadásról egyelőre nem közöltek további részleteket, de az eset jól mutatja, milyen komoly kihívást jelenthet egy ilyen méretű rakomány közúti mozgatása.

Több száz szarvasmarhát zsúfolnának be egy repülőgépbe – hatalmas a felháborodás

Éles kritikát váltott ki Ausztriában, hogy a beszámolók szerint több száz szarvasmarhát szállítanak tehergépekkel a linzi repülőtérről Közép-Ázsiába. A felső-ausztriai Zöldek az élő állatok hosszú távú szállításának azonnali betiltását követelik.