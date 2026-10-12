Tűz ütött ki egy repülőgép fedélzetén: az utasok próbálták megfékezni a lángokat - videó

Hatalmas pánik tört ki vasárnap egy IndiGo járaton, miután tűz ütött ki a felső csomagtérben. A repülőgépet végül Haidarábádba irányították, ahol biztonságosan leszállt.

Külső akkumulátor kapott lángra a repülőgép fedélzetén. (Képünk illusztráció) Fotó: SAJAD HAMEED / NurPhoto

Külső akkumulátor kapott lángra a repülőgép fedélzetén

A Delhiből Csennaiba tartó IndiGo járaton egy meghibásodott külső akkumulátor miatt tűz ütött ki. Egy utas videón rögzítette az esetet, amin látható, amint táskáikkal próbálják eloltani a lángokat.

A 6E6115-ös járat, egy Airbus A321-251N, 13:30-kor indult el a repülőtérről, Csennaiba pedig 16:00-kor érkeztek volna az átirányítás előtt.

A tüzet a légiutas-kísérők tűzoltó készülékekkel oltották el, majd landolás után mindenki biztonságosan elhagyta a repülőgépet.

Az IndiGo 6E 6115-ös járatát, amely Delhiből Csennaiba közlekedett 2026. október 11-én, Haidarábádba irányították át, miután füstöt észleltek egy utas személyes elektronikus eszközéből. A légiutas-kísérő személyzet azonnal reagált, és a helyzetet sikerült kézben tartani. A megállapított protokolloknak megfelelően a pilóták eltérítették a járatot, és biztonságosan leszálltak a haidarábádi Rajiv Gandhi Nemzetközi Repülőtéren

- írta az IndiGo egy közleményben.

Az utasok végül egy másik repülőgéppel folytatják útjukat Csennaiba, a légitársaság pedig elnézést kért a kellemetlenségek miatt - írta az NDTV.